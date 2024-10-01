Ortak alfabeden sonra tarihi bir hamle daha: Türk dünyasına ortak harita

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), ortak alfabe çalışmalarının ardından Türk devletlerinin birlik ve beraberliğini pekiştirecek yeni bir adım daha attı. TDT'ye Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye'nin üye; Macaristan, KKTC ve Türkmenistan'ın gözlemci olduğu ülke temsilcileri, ortak Türk dünyası haritası üretme amacıyla dün Ankara’da bir araya geldi.
TDT Haritacılık Kurumları Başkanları 1'inci Toplantısı, teşkilata üye ve gözlemci ülkelerin haritacılık kurumlarının başkanları ile ülke askeri ataşelerinin katılımıyla Ankara'da bir otelde düzenleniyor. Dün başlayan toplantı bugün de sürecek.
Türkiye'deki haritacılık çalışmalarının 129 yıl önce modern anlamda bir teşkilata kavuşturulduğunu hatırlatan Alpay, bugün harita teşkilatının, sahip olduğu teknik imkan ve kabiliyetleri, modern altyapısıyla haritacılık alanında emsalleri arasında seçkin bir konuma sahip olduğunu dile getirdi.
'Türk dünyası yeniden bir çekim merkezi haline geldi'
Alpay, dünyada yaşanan kritik gelişmelerin, TDT çatısı altında birleşmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:
- "Türk Devletleri Teşkilatının birçok alanda işbirliği sergilemesi sayesinde, binlerce yıldır medeniyetin beşiği olan Türk coğrafyası, Türk dünyası yeniden bir çekim merkezi haline gelmiştir. Sayın devlet başkanlarımızın bu konuda ortaya koydukları stratejik vizyon ve kararlılık, özellikle her yıl düzenlenen devlet başkanları zirvesinde uzlaşmaya vardıkları yeni uzlaşma alanları, Türk dünyasının birlikteliğini ve gücünü giderek daha da pekiştirmektedir."
Bakan Yardımcısı Alpay, bu çerçevede teşkilatın kurumsal yapısını ve ilişkiler ağını güçlendirecek, işbirliği ve dayanışmayı derinleştirecek adımlar atılmasına yönelik faaliyetler icra ettiklerini, bu toplantının da bunun önemli örneklerinden biri olduğunu söyledi.
'Önemli bir adım'
Teknolojinin son süratle gelişip dönüşmesi, harita, coğrafi bilginin üretimi ve sunumundaki baş döndürücü gelişmelerin, ülkelerin birlikte çalışabilirliğine olan gereksinimini artırdığını aktaran Alpay, TDT'nin, bunun bilincinde olarak mevcut dayanışma alanlarına bir yenisini daha eklemek amacıyla bugün önemli bir adımı attığını söyledi.
Proje ile ne amaçlanıyor?
Şuay Alpay, şunları kaydetti:
- "Bu çerçevede, 'Haritacılık Çalışma Grubu'nun kurulmasıyla hedeflerimiz, üye ülkeler arasında harita üretimine yönelik tecrübe aktarımı, karşılıklı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, müşterek harita üretim süreçleri için standartlar oluşturulması, TDT bünyesinde ele alınan projelerde ihtiyaç duyulan haritaların üretilmesi ve hazırlanması, haritacılığa ve coğrafi veri tabanlarına ilişkin ortak projelerin hayata geçirilmesi, kurumların ürettiği verilerin ve haritaların karşılıklı değişiminin sağlanmasıdır."
'Tüm birikimimizi Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelere sağlayacağız'
'Bu özel platformun köprü vazifesi göreceğine inanıyorum'
TDT Genel Sekreter Yardımcısı Sadi Jafarov ise Türk devletleri arasındaki işbirliğini, 30'dan fazla önemli konuda pekiştirme çabalarını kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.
- Jafarov, toplantının ve sonuçlarının, Türk Devletleri arasında tarihi bir köprü kurarak, bu alanda gelecekte verimli bir işbirliğine vesile olacağına yürekten inandığını dile getirdi.
'Ortak Türk Dünyası Haritası üretilmesini hedefliyoruz'
Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürü Tümgeneral Osman Alp de TDT çatısı altında yürütülen çalışmalara, haritacılık alanında işbirliğini içeren yeni bir alanı eklemenin önemli bir eksikliği gidereceğinin değerlendirildiğini kaydetti.
Tümgeneral Alp, şöyle konuştu:
- "Bu kapsamda, temelini yüz yüze yaptığımız bu toplantı vesilesiyle, birlikte atacağımız 'Haritacılık Çalışma Grubu' ile üye ülkeler arasında harita üretimine yönelik teknoloji transferi, tecrübe aktarımı, karşılıklı eğitim ve danışmanlık hizmeti verilebilmesini, haritacılığın jeodezi, fotogrametri, kartografya, uzaktan algılama, sayısal haritacılık, mobil uygulamalar ve benzeri konularda ikili, çoklu ortak projelerin hayata geçirilmesini, müşterek harita üretim süreçleri için standartların oluşturulmasını, birçok konuda faaliyet gösteren TDT bünyesinde ele alınan projeler için ihtiyaç duyulan haritaların ortaklaşa hazırlanmasını, Ortak Türk Alfabesi gibi çalışma grubu tarafından, 'Ortak Türk Dünyası Haritası' üretilmesini hedefliyoruz."
- Konuşmaların ardından haritacılık alanında Türkiye'de faaliyet gösteren kurumların ve firmaların bulunduğu stantların açılışı yapıldı. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ve beraberindekiler, stantları gezerek bilgi aldı.
TDT Haritacılık Çalışma Grubu oluşturulacak
Türk dünyasına ortak alfabe
- Toplantıda, Türk halkları arasında karşılıklı anlayış ve iş birliğini teşvik eden, dil mirasını koruyan tarihi nitelikteki Ortak Türk Alfabesi kararının uygulanması ve desteklenmesi için ilgili kurumlara çağrı yapıldı.
Bildiri yayınlandı: 34 harfli ve Latin tabanlı
Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu, Ortak Türk Alfabesi'ne ilişkin bildiri yayınladı. Bildiride, komisyonun Nahçıvan Anlaşması ve Türk Dünyası 2040 Vizyonu'nda belirtilen ve Türk halkları arasında iletişimi kolaylaştırma, alfabe ve terminolojide birlik sağlamayı amaçlayan hedefler doğrultusunda oluşturulan Ortak Türk Alfabesi için özenle çalıştığı belirtildi.
Bildiride, komisyonun, temel Latin alfabesinde bulunmayan sesleri doğru bir şekilde temsil etmek için özel karakterlerin dahil edilmesinin gerekliliğini kabul ederek bu işaretlere yönelik standart bir yaklaşım üzerinde mutabakata vardığı kaydedildi.
Bildirinin temel amacının komisyon tarafından varılan anlaşmayı resmileştirmek ve Latin temelli Ortak Türk Alfabesi'nin kabulünü teyit etmek olduğu ifade edildi.
İlgili tüm paydaşlara, kabul edilen Ortak Türk Alfabesi'ni destekleme çağrısı yapılan bildiride, ortak alfabenin Türk Devletleri Teşkilatının her üye ülkesi ve gözlemcisinin ilgili kurumlarına dağıtılacağı belirtildi.
Kabul edilen Ortak Türk Alfabesi şöyle:
- ***IPA:Uluslararası Fonetik Alfabe
- ***ST:Sovetskaya Tyurkologiya Yayın Kurulu tarafından kabul edilen Latin harflerine dayalı Uluslararası Fonetik Transkripsiyon (1974)
Türkiye'de alfabe değişiyor mu?
TDK Başkanı Prof. Dr. Osman Mert toplantının detaylarını ve uzlaşının önemini şöyle açıkladı:
'Türkiye ve Azerbaycan'da alfabe değişmeyecek'
'Anadolu'dan bir vatandaşımız Özbekistan'da her tabelayı okuyabilecek'
Kültürel birliğin birinci şartının yazıda birlik olduğunu kaydeden Mert, “Biz her şeyden önce bunun ilk adımını atmış olacağız. Anadolu'dan bir vatandaşımız Kırgızistan'a, Kazakistan'a, Özbekistan'a gittiğinde oradaki her yazıyı, tabelaları okuyabilecek. Bu lehçelerin bizim için anlaşılabilirlikleri farklı olsa da Türkçe kelime kökleri aynı. İnsanla ilgili, kültürle ilgili temel kelimelerimiz de aynı. Dolayısıyla bu konuda ciddi bir kolaylık olacak ve bu, halklarımızın mutlaka birbirine yaklaştıracak ve ekonomiden pek çok alana güzel gelişmelere sebep olacak” dedi.
'Pek çok alanda Türk coğrafyası yakınlaşacak'
Ortak Alfabenin kabulüyle Türk halkları arasında karşılıklı anlayış ve iş birliğinin teşvik edilmesinin hedeflendiğini ifade eden Mert, "Kabul edilen harfler ile birlikte eğitimden ekonomiye, siyasetten edebiyata kadar pek çok alanda Türk coğrafyası yakınlaşacak ve birlikte hareket kabiliyeti artacak” dedi.
- Mert, bu gelişmenin sadece Türk dünyasının değil, dünyanın ve bölgenin geleceğini derinden etkileyecek bir adım olduğunu söyleyerek, “Bundan sonra Türk Dünyasındaki birlik ve beraberlik, iş birliklerinin güçlenerek artacağına inanıyorum” dedi.
'Ortak alfabe bizi ortak dile götürmez'
Dil ve alfabenin karıştırıldığını sözlerine ekleyen TDK Başkanı Mert, yeni bir ortak dil inşa edileceğini iddia edenlerin olduğunu kaydetti. Mert, “Ortak alfabe bizi ortak dile götürmez. Ortak dil başka bir kavramdır. Ve ortak dil gibi bir amaç da söz konusu değildir. Ama ortak iletişim diline ihtiyacımız var. Bunu karıştırmamak gerekir. Yani bugün nasıl İngilizce, uluslararasında bir anlaşma diliyse milletler üstü bir dilse bizim de bugün Türk dünyasında ortak bir iletişim diline ihtiyacımız var. Bu lehçelerden birinin bu işlevi yerine getirmesi gerekir. Fakat ortak alfabeyle bu konunun bir ilgisi yoktur. Yani alfabe değiştirmek, dil değiştirmek anlamına gelmez" dedi.