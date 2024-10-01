Ortak alfabeden sonra tarihi bir hamle daha: Türk dünyasına ortak harita

Yaklaşık 100 yıl sonra ortak alfabede uzlaşıldığını belirten TDK Başkanı Mert, komisyonun uzlaşmasındaki bazı noktaların toplumda yanlış anlaşıldığını dile getirerek, “Mesela Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti herhangi bir harf değişikliği yapmayacak. Orada çalışma metodumuz şuydu. Önce çalışma ilkelerini ve genel çerçeveyi belirledik.

Bu toplantıda her lehçenin -Azerbaycan ve Türkiye Cumhuriyeti dışında- Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın ihtiyaç duyduğu her harf ayrı ayrı belirlendi, tartışıldı.