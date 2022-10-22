Türk devletlerinden tarihi adım: Ortak Alfabe Komisyonu kuruldu

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Dil Bayramı'nın 90. yıl dönümü dolayısıyla geçen ay Bursa'da yapılan "Türk Dünyası Ortak Alfabe Çalıştayı"nda Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) sunulmak üzere kararlar alındı.

Çalıştay, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın katılımıyla Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Gürer Gülsevin'in oturum başkanlığında düzenlendi.

TDK ve TDT iş birliğiyle yapılan, Türk devletlerinden bilim insanlarının, kendi ülkelerinde kullanılan alfabe ve tarihi süreçlere ilişkin bilgi verdiği çalıştayda, ortak alfabeye geçiş süreçlerinin hızlandırılması ve uygulamanın yaygınlaştırılması gerektiği vurgulandı.

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Ortak Alfabe Komisyonu kurulacak

Çalıştayda, Türk dünyası ortak alfabesi için TDT bünyesinde "Ortak Alfabe Komisyonu" kurulması kararlaştırıldı.

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Türk Cumhuriyetleri'nin dille ilgili resmi kurumlarınca önerilecek ikişer üyeden oluşacak komisyon, TDT Aksakallar Konseyi'ne ortak alfabe ve ondan üretilecek ulusal alfabelerle ilgili rapor hazırlayacak.

İlk toplantısını Kırgızistan'da yapacak komisyon, ortak alfabe çalışmalarını gözlemleyecek ve Aksakallar Konseyi'ne rapor verecek.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Muhammet Hekimoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Azerbaycan Aksakalı Hasan Hasanov da çalıştayda yer aldı.