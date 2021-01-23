Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk İHA/SİHA'ları savaş yöntemlerini değiştiriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı’nda, MİLGEM Projesi'nin 5'inci gemisi İstanbul (F-515) Fırkateyni'nin Denize İniş ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 3'üncü Gemi İlk Kaynak törenlerinde önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başlıkları şöyle:

Türkiye Pakistan kardeşliğini bir adım daha ileriye taşıyoruz. Savunma alanında bağımsız ve güçlü olmayan milletlerin geleceğe güvenle bakması mümkün değildir.

Milli güvenliğimizi korumak için adım attığımız her adımda engelleme ile karşılaştık. Biz dünyanın gidişatında sözü olacak bir milletiz. Askeri, ekonomik ve diplomatik açıdan güçlü olmak bizim için zorunluluktur.

Savunma sanayiinde 2002'de 62 proje varken bugün bu sayı 700'e yaklaştı. Kendi savaş gemisini yapabilen 10 ülke arasında yer alıyoruz. İHA üretiminde ise ilk 3'teyiz. Ürettiğimiz İHA/SİHA'lara dünyada gıpta ile bakılıyor.

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44 günlük Karabağ Savaşı'nda olduğu gibi Türk İHA'ları savaş yöntemlerini değiştiriyor. Ermenistan benim dostuma, soydaşlarıma saldırıyordu. Biz de destek verdik. NATO'da beraber olduklarımız bize kamera vermedi. Biz de kendimiz üretir hale geldik.

İlk milli gemi savar füzemiz ATMACA bu yerli gemimizde kullanılacak. Yerli ve milli olarak geliştirilen radar sistemlerini de bu gemi ile ilk kez kullanmaya başlayacağız. 5 yılda hizmete alacağımız 5 büyük projeyle donanmamızı güçlü bir konuma getireceğiz.

Anadolu gemimizden sonra yerli ve milli uçak gemimiz bizi bu alanda en üst lige çıkaracak. Uçak gemimiz bizi en üst lige çıkaracak. Görüşmelerimizi yapıyoruz. Korkut alçak irtifa hava savunma sisteminin deniz versiyonu olan Gökdeniz'i ilk kez İstanbul Fırkateyni'yle birlikte envantere alacağız.

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Korkut alçak irtifa hava savunma sisteminin deniz versiyonu olan Gökdeniz'i ilk kez İstanbul Fırkateyni'yle birlikte envantere alacağız.

İstanbul Fırkateyni

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli fırkateyn 'İstanbul'un denize indiriliş töreninde konuşuyor https://t.co/aPQd8WlXxx — Yeni Şafak (@yenisafak) January 23, 2021

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli fırkateyn 'İstanbul'un denize indiriliş töreninde konuşuyor https://t.co/aPQd8WlXxx — Yeni Şafak (@yenisafak) January 23, 2021