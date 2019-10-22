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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye geri dönüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'da katıldığı Soçi Zirvesi'nin ardından Türkiye'ye dönüş için Soçi kentinden ayrıldı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 21.15'te Rusya'nın Soçi kentinden ayrıldı.

Protokol tarafından uğurlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi Uluslararası Havalimanı'ndan, Krasnodar Valisi Veniamin Kondratyev, Soçi Belediye Başkanı Aleksey Kopaygorodskiy ve Devlet Protokol Müdürü Igor Bogdanov, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Türkiye'nin Novorossisk Başkonsolosu Fırat Bayar, büyükelçilik ve başkonsolosluk personeli tarafından uğurlandı.

Kafilede birçok isim var

  • Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Rusya'dan ayrıldı.

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