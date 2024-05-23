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Cumhurbaşkanı Erdoğan üç büyükelçiyi kabul edecek

Brunei, Somali ve İspanya'nın yeni Ankara büyükelçileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sunacak.

09:11 - 23/05/2024 Perşembe
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalarını Ankara'da sürdürüyor.


Beştepe'de bugün güven mektubu takdim törenleri yapılacak ve 3 ülkenin yeni Ankara büyükelçileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını verecek.


Brunei, Somali ve İspanya büyükelçilerinden güven mektubu


Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki güven mektubu takdim töreni, saat 14.00'te başlayacak. Törende ilk olarak Brunei Büyükelçisi, güven mektubunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edecek.


Sonrasında ise sırasıyla Somali ve İspanya büyükelçileri, güven mektubunu Erdoğan'a sunacak.


Törenlerin ardından büyükelçiler, Türkiye'deki görevlerine resmen başlamış olacak.




#Recep Tayyip Erdoğan
#Ankara
#büyükelçi
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