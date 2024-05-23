Cumhurbaşkanı Erdoğan üç büyükelçiyi kabul edecek

Yeni Şafak Yazarı Aydın Ünal, AK Parti MKYK toplantısından kulis bilgilerini TVNET'te aktardı. Toplantıda ekonomi gündeminin ardından ikinci olarak başıboş sokak köpekleri meselesinin masaya geldiğini belirten Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sorunu çözmek için çok kararlı olduğunu söyledi. Görme engelli MKYK üyesi Cemal Donat'ın köpeklerin saldırısına uğraması ve bastonunun parçalanmasını anlatmasına üzerine Erdoğan'ın, "Şükür ki bastonunu parçalamış, bu hayvanlar eti kemiğinden ayırıyor." dediğini anlatan Ünal, "Benim anladığım orada da bir kararlılık var." dedi.