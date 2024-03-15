Cumhurbaşkanı Erdoğan Van'da 55 bin kişiye hitap etti: CHP'deki para skandalına ilk yorum

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Van Beşyol Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuştu.





İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları;





Öncelikle dün Hakkari'den dönerken yolda geçirdiği trafik kazasında vefat eden AK Parti Van İl Yönetim Kurulu üyemiz Bilal Eryiğit kardeşimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Bilal kardeşimizin ailesine, yakınlarına ve Van İl Teşkilatı'mıza başsağlığı diliyorum.





İpek yolunun hiç sönmeyen kutup yıldızı, medeniyetler beşiği, tabiatıyla, kültürüyle, insanıyla dünyanın gıpta ettiği Van'da sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Emniyet'e sordum. 55 bin kişi var dediler.





"CHP'yi ve adayını getirip sizlere dayattılar"





Mayıs seçimlerinde karşımızdaki CHP adayı etrafında birleştiler. Ülkemizde tek parti faşizmi döneminin acılarını bilmeyen, yaşamayan, dinlemeyen yoktur. Yeniden bu zihniyeti diriltmek için var gücüyle çalışan CHP'yi ve adayını getirip sizlere dayattılar. Sizlerin kapınızın önünden geçilmeyeceğiniz isimleri iradenize ipotek koyarak Meclis'e taşıdılar.





Hatta cumhurbaşkanı yapmak istediler. Van'ı da bu oyuna alet ettiler. Oysa şehirler içinde divan kurulsa ehli irfan Van'ı birinci seçer derler. İşte bu Van'ı götürüp tek parti faşizminin temsilcisi CHP'ye ve onun kifayetsiz yöneticilerinin ihtiraslarına kurban ettiler. Bugün aynı oyunu yine sahnelemenin peşindeler. Fiyakalı ifadelerle gizlemeye, saklamaya, gözlerden kaçırmaya çalıştıkları ittifaklarla sizlerin iradesini bir kez daha satılığa çıkardılar.





"Millet CHP'ye sandıkta hesap soracak"





Kazanmak için değil kaybettirmek için çalış mantığıyla hareket ettiler. Fiyakalı ifadelerle gizlemeye, saklamaya çalıştıkları ittifaklarla bir kez daha sizlerin iradesini satılığa çıkardılar.





İşin içine deste deste para girdi bu oyun iyice kirlendi. Millet CHP'ye sandıkta hesap soracak. Yalanlarla bu kirden arınamazlar. Utanma bilmeyen suratlara milli irade tokadını vuracaktır. Bugün burada milli irade tokadının ilk seslerini duyuralım mı?





Sizleri karanlık gündemlerine meze etmek isteyenlere hak ettikleri dersi vermeye var mısınız? Vanlının iradesini sapkın ideolojilere, zübük siyasetçilere peşkeş çekmeye çalışanlara dur demeye var mısınız? Van'ın geleceğini umursamayanları, mahşeri vicdanda mahkum etmeye var mısınız? Van'ın kendisi için değil emperyalistlere hizmet için enerjisini sömürenlerden kurtarmaya var mısınız? İşte benim gönüldaşım, yoldaşım, ahiretliğim Van budur.





Bu coğrafyayı büyük zorluklarla vatan yaptık. Vatanımız olarak kalması için de çok fedakarlıkta bulunduk. Son asrımızın her döneminde demokrasimiz gelişmesin, kalkınmamız gerçekleşmesin, ayaklarımız üzerinde duramayalım diye başımıza musallat edilen bir musibet önümüze çıkartıldı. Musibet kimi zaman darbeler, kimi zaman cuntalar, kimi zaman siyasi ve ekonomik krizler, kimi zaman sosyal gerilimler, kimi zaman terör eylemleri olarak karşımıza çıktı.





"Aynı tablo ile karşı karşıyayız"





Kirli iç ve dış pazarlıklar hep bunlara eşlik etti. Şimdi de aynı tablo ile karşı karşıyayız. Bir yandan tarihi demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla asırlık eksiklerini tamamlayan, 2023 hedefleriyle egemenliğini güçlendiren Türkiye Yüzyılı vizyonu ile zirveye gözünü diken bir Türkiye var. Diğer tarafta ise ülkemizi kendi güvenlik ve refah düzenlerine hizmetle mükellef gören emperyalistlerin ısrarla dayattıkları istikrarsızlık girdabı var. Kendi ihtirasları uğruna veya aldıkları talimatlar gereği şahsımıza ve hükümetimize karşı emperyalistlerin koçbaşlığına yeltenenlerin üstünü kazırsanız altı hep aynı adrese çıkar. Hepsinin de ipleri aynı ellerde toplanır.





"Artık maskelerin inme vakti gelmiştir"





Son iki asırdır biz bu oyuna çok maruz kaldık ve maalesef çok da örselendik. Koskoca cihan bir cihan devletinden geriye kalan bu vatan toprağını bile bize çok gördüler. Milletimizi parçalamak, ülkemizi bölmek için sürekli uğraştılar. Üstelik bu çabalarına içeride de maşalar bulmakta zorlanmadılar. Artık maskelerin inme vakti gelmiştir. Karşımızdaki muhalefetin hiçbiri kendisi değildir. CHP dediğiniz CHP değildir. Bu tabela altında toplananlar bilhassa da şu anda bir titan zincirinin halkaları, rantiye çarkının dişlileri haline gelmişlerdir. Herkes kendi ihtirasının peşindedir. Öte yandan DEM dediğiniz parti de kimin iradesi, kimin elinde belli değil. Bu yapının gerçek anlamda bir siyasi faaliyetinin ülkenin ve milletin hayatını değiştirecek bir programını, projesini, gayretini gördünüz mü?





"Giderem Van'a doğru yolum İran'a doğru"





Göremezsiniz, çünkü bu yapının tek misyonu Türkiye'nin aleyhine olan ne varsa ona destek vermektir. Mirasyedisinden partimizin eskilerine kadar ötekileri söylemeye gerek bile duymuyorum. Türkiye'de ülkenin ve milletin güvenliği, huzuru, selameti, refahı için çalışan, çabalayan, ter döken, mücadele veren sadece biz varız. Cumhur İttifakı bunun için saldırıların hedefindedir. Ne diyor o güzel türküde; "Giderem Van'a doğru, yolum İran'a doğru. Kes başım kanım aksın, kadir bilene doğru." Akıttığımız her damla ter, kadir kıymet bilene feda olsun helal olsun. Ama kadir kıymet bilmeyip de sırf ülkenin ve şehirlerin kaynaklarına göz diktikleri için milli irade işportacılığına soyunan istismarcılara da eyvallah etmeyiz. Van'ı bu mücadelemizde en güçlü şekilde yanımızda görmek istiyoruz.





"Gece gündüz çok çalışacağız"





Seçime az kaldı, bunun için gece gündüz çok çalışacağız. Her bir şehrimiz ve insanımız bu eserlerden ve hizmetlerden payına düşeni almıştır. Van’a son 21 yılda güncel rakamlarla 168 milyar TL kamu yatırımı yaptık. Eğitimde 9 bin 974 yeni derslik inşa ettik. Gençlik ve sporda 8 bin 300 kapasiteli yüksek öğretim yurt binaları açtık. 74 spor tesisi inşa ettik.





Sağlıkta bin 562 yataklı 19 hastanenin de aralarında bulunduğu 104 sağlık tesisi inşa ettik. TOKİ vasıtasıyla 25 736 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik.





İktidara geldiğimizde il sınırları içinde 2 atık su arıtma tesisi varken bugün 8 atık su arıtma tesisiyle hizmet veriyoruz. Ulaştırmada 36 km’den devraldığımız Van’ın bölünmüş yol uzunluğunu 597 km’ye çıkardık.











