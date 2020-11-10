Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de

Anıtkabir'deki tören, saat 08.45'te devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kortejde, yüksek yargı organlarının başkanları, kuvvet komutanları, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi, Atatürk'ün mozolesine bıraktı. Atatürk'ün 82 yıl önce vefat ettiği saat olan 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
Anıtkabir'de 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni https://t.co/Ohec836FSq
Anıtkabir'de 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni https://t.co/Ohec836FSq— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 10, 2020