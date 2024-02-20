|
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Edi Rama imzaları attı: Türkiye ile Arnavutluk arasında altı anlaşma

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel davetiyle Türkiye'ye geldi. Rama'nın ziyaretiyle birlikte Arnavutluk ile Türkiye arasında altı anlaşmaya da imza atıldı. İmza atılan anlaşmalar arasında Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Çerçeve Anlaşması da yer aldı.

21:18 - 20/02/2024 Salı
AA
Türkiye ile Arnavutluk arasında altı anlaşma imzalandı.
Türkiye ile Arnavutluk arasında altı anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama huzurunda, iki ülke arasında 6 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Rama başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Türkiye-Arnavutluk Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı" yapıldı.

Toplantının ardından Erdoğan ve Rama'nın huzurunda iki ülke arasında 6 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar şöyle:

"- TRT İle Arnavutluk Radyo Televizyonu Arasında İş Birliği Protokolü,

- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Arnavutluk Cumhuriyeti Medya Ve Enformasyon Ajansı Arasında Medya Ve İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı,

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Ormanların Ve Korunan Alanların Sürdürülebilir Yönetimi Alanında Mutabakat Zaptı,

- Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Çerçeve Anlaşması,

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Konseyi Arasında Kalkınma İşbirliği ve Arnavutluk'taki TİKA Program Koordinasyon Ofisinin Statüsüne İlişkin Anlaşma,

- Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Arnavutluk Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanlığı Arasında Çevre Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı."


Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Edi Rama'dan ortak basın toplantısı! Arnavutluk Başbakanı: Biliyoruz ki verdiğiniz sözü her zaman tutarsınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Edi Rama'dan ortak basın toplantısı! Arnavutluk Başbakanı: Biliyoruz ki verdiğiniz sözü her zaman tutarsınız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısında konuştu. Konuşmasında Arnavutluk'taki dostluk hastanesinin üç ayda inşa edildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'ye karşı Arnavutluk'la ortak mücadele edileceğini de ifade ederek, "Bu şer şebekesinin amacına ulaşmasına fırsat vermeyeceğiz." dedi. Başbakan Edi Rama da Türkiye'nin inşa ettiği hastaneye değinerek, "Türkiye'nin Arnavutluk'a yaptığı hastane önemli bir hizmet. Biliyoruz ki siz verdiğiniz sözü her zaman tutarsınız." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze için yürüttüğü diplomasi trafiğine de dikkat çeken Rama, "Cumhurbaşkanı Erdoğan her zaman bölge barışına dikkat çekti. Türkiye vazgeçilmez bir aktördür. Gazze'de ateşkes zamanı gelmiştir." ifadelerini kullandı.


#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Arnavutluk Başbakanı
#Edi Rama
#Anlaşma
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Adana deprem konut kura çekiliş sonuçları belli oldu: İşte AFAD Adana hak sahipliği 1.589 konut kura sonuçları tam isim listesi