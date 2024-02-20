Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Edi Rama imzaları attı: Türkiye ile Arnavutluk arasında altı anlaşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısında konuştu. Konuşmasında Arnavutluk'taki dostluk hastanesinin üç ayda inşa edildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'ye karşı Arnavutluk'la ortak mücadele edileceğini de ifade ederek, "Bu şer şebekesinin amacına ulaşmasına fırsat vermeyeceğiz." dedi. Başbakan Edi Rama da Türkiye'nin inşa ettiği hastaneye değinerek, "Türkiye'nin Arnavutluk'a yaptığı hastane önemli bir hizmet. Biliyoruz ki siz verdiğiniz sözü her zaman tutarsınız." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze için yürüttüğü diplomasi trafiğine de dikkat çeken Rama, "Cumhurbaşkanı Erdoğan her zaman bölge barışına dikkat çekti. Türkiye vazgeçilmez bir aktördür. Gazze'de ateşkes zamanı gelmiştir." ifadelerini kullandı.