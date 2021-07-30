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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yangını bile siyasete alet ediyorlar THK'da uçak yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türkiye'nin birçok bölgesinde yaşanan yangın felaketiyle ilgili konuşan Erdoğan, yangında mağdur olan hiçbir vatandaşı mağdur etmeyeceklerini söyledi. Sabotaj iddialarının kapsamlı şekilde araştırıldığını belirten Erdoğan, THK'nın uçaklarının kullanılmadığı tartışmalarıyla ilgili ise, "Yangını bile siyasete alet ediyorlar. THK'nın uçakları kullanılmıyormuş. THK'da uçak falan yok" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yangını bile siyasete alet ediyorlar THKda uçak yok
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Büyük Çamlıca Camisi çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Çeşitli bölgelerde çıkan yangılara ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, "Eş zamanlı ülkemizin değişik yerlerinde çıkan yangınlarla ilgili soruşturma yoğun bir şekilde devam ediyor. Yani burada acaba herhangi bir suikast, bu tür şeyler var mı yok mu, bunların üzerine gidiliyor." diye konuştu.


"Siyaset, spekülasyonlar, siyasi partilerin yaklaşım tarzları gerçekten üzüntü verici"

Bu konuda İçişleri Bakanlığının ve istihbarat örgütlerinin yoğun çalışmaları olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti: "Bütün bu çalışmalardan sonra net ne olabilir bunu o zaman açıklamak durumunda olacağız. Fakat tabii şöyle boş verip de geçilecek bir iş değil. Çünkü değişik mekanlarda ama hemen hemen aynı anda Manavgat'tan başlayıp Muğla, Marmaris, Bodrum bütün bu bölgeleri kapsayacak şekilde süren bir yangın. Bir durumu da şöyle açıklamam lazım. Bu bir eğer milli bakış gerektiriyorsa, eğer bu ülke, millet olarak birlikte karar vereceğimiz veyahut da birlikte dayanışma içerisinde adım atacağımız bir konuysa, buna herkesin aynı istikamete bakışı gerekir. Fakat bakıyoruz ki burada bile siyaset, burada bile spekülasyonlar, burada bile maalesef siyasi partilerin yaklaşım tarzları gerçekten üzüntü verici. Bizim bir tarafta ciğerimiz yanıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası yangında hayatını kaybedenler için dua etti: Bir an önce bu sıkıntıları çözmeyi bize nasip et
OYNAT 01:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası yangında hayatını kaybedenler için dua etti: Bir an önce bu sıkıntıları çözmeyi bize nasip et
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Çamlıca Camii'nde kıldı. Marmaris ve Manavgat'taki yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlar için dua eden Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yarab biz aciziz, sana sığındık dualarımızı kabul et. Yangın felaketlerinde ölen kardeşimize rahmet eyle. Bir an önce bu felaketleri tamamiyle çözerek şehirlerimizi ve kardeşlerimizin yüzlerini güldürmeyi bize nasip et' ifadelerini kullandı.

"Burada 45 helikopterle çalışıyoruz"

Cumhurbaşkanı olarak ilgili bütün bakan ve bakan yardımcılarını bölgeye anında gönderdiklerini vurgulayan Erdoğan, şunları aktardı: "Bütün imkanlarımızı seferber etmek suretiyle burada dünyada sayılı itfaiye örgütlerinden bir tanesine biz sahibiz. Böyle bunların anlattığı gibi değil. Türk Hava Kurumunun uçakları varmış da.. Neye göre söylüyorsun bunu? Neyi biliyorsun da söylüyorsun? Türk Hava Kurumunun şu anda elinde buralarda rahatlıkla kullanabilecek uçak falan yok. Ama bunlar duymaz uydurur kabilinden uyduruyorlar. Biz ise şu anda bir defa burada 45 helikopterle, bunlar fonksiyonel helikopterler, çalışıyoruz. Bunların yanında şu anda biz bugün itibarıyla uçak sayımız 5-6'ya çıkmış vaziyette. Bu uçaklardan Rusya'dan, Ukrayna'dan aldığımız uçaklar var. Az önce yaptığımız görüşmeler neticesinde Azerbaycan da bir amfibik uçağını gönderecek ki bunlarla beraber uçak sayısı 6-7'yi bulacak. Bizim için en verimli olanlar zaten bu yangın söndürmede bu uçaklar. Amfibik olmaları hasebiyle de çok daha tesirli, çok daha suyu alıp çok seri bir süreç içerisinde yangın söndürmeye ulaşabilen bu uçaklarla en modern anlamda bir etkinlik arzu ediyorlar."

Tedavileri süren yaralılar yangında yaşadıklarını anlattı: Felçliyim evden çıkamadım askerler beni kurtardı
OYNAT 00:58
Tedavileri süren yaralılar yangında yaşadıklarını anlattı: Felçliyim evden çıkamadım askerler beni kurtardı
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında dumandan etkilenen, yaralanan ve vücutlarında oluşan yanıklar nedeniyle hastanelerde tedavi altına alınanlar, yaşadıkları acıyı gözyaşlarıyla dile getirdi.

64 yaşındaki Süleyman Düzenli, 'Ben felçliyim, evden çıkamadım. Kızım yanımda vardı ama o da çıkaramadı. Askerler beni hemen evden çıkardı, kurtardı. Evim, ilaçlarım, her şeyim yandı. Hastaneye ulaştırıldığımda duran kalbimi yeniden çalıştırmışlar. Sadece telefonumu alabildim. Tek başıma yaşıyorum, hiçbir şey alamadım. Her şeyim gitti ama şükür buna da. Devletimiz çok güçlü, Allah daha çok güç versin. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun' dedi.

Yangına müdahale ederken dumandan zehirlendiğini anlatan İbrahim Aydın, 'Evimiz, canımız için mücadele ettik. Jandarmanın uyarılarını dinlemedik. Jandarma bizi canımız için uyardı ama biz de malımızı kurtarmaya çalıştık. Evimi boşaltmak istedim ama olmadı. Kuzular, hayvanlar, evler her şey yandı. Böyle bir yangını hiç görmedik.' dedi.

Hatice Tekin de evlerinin yandığı haberi üzerine köye gittiklerini, yangını söndürmeye çalıştıklarını aktardı.
Ağabeyinin de yangını söndürmeye çalışırken düştüğünü, elinin kesildiğini belirten Tekin, 'Evlerimiz, hayvanlarımız yandı, kül oldu. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamadık. Büyüklerimiz bile böyle bir yangın görmemiş. Bir yangın orada, bir yangın başka yerden çıktı. Köyde 100 ev vardı 70'i yandı.' dedi.

Bakan Çavuşoğlu: Hasar tespiti yapılan vatandaşlarımıza ilk ödemelerini yarından itibaren yapıyoruz
OYNAT 00:59
Bakan Çavuşoğlu: Hasar tespiti yapılan vatandaşlarımıza ilk ödemelerini yarından itibaren yapıyoruz
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Çevre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Orman Yangını Yönetim Merkezi'nde gazetecileri yangınlarla ilgili bilgilendirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ,yanan ağaçların yerine yenilerinin dikileceğini ve tüm vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtti. Çavuşoğlu, 'Hasar tespiti yapılan vatandaşlarımıza kısmı ödemeleri yarından itibaren başlatıyoruz. Cumartesi günü. Ziraat Bankası da bu amaçla açık olacak. Ve vatandaşlarımıza ilk ödemeleri yapacağız.' dedi.

Yangında hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in son paylaşımları yürekleri burktu
OYNAT 00:18
Yangında hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in son paylaşımları yürekleri burktu
Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına katılan Şahin Akdemir'in bugün hayatını kaybetmeden önce yangında çektiği son görüntüler ortaya çıktı.

Şahin'in gönüllü olarak yangın söndürme çalışmalarına katılan personele su taşıdığını söylediği görüntüler herkesi duygulandırdı.

"1080 arazöz şu anda yangın bölgesinde çalışmada"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, insansız hava araçlarıyla da özellikle bölgelerin durumlarını sürekli incelediklerini dile getirerek, bunlarla beraber 1080 arazözün şu anda yangın bölgesinde çalıştığını aktardı. "1080 arazözden bahsediyoruz dikkat edin. İşte bunlar, bunları bilerek konuşmuyor ki. Sanki hiçbir şey yok, biz sadece seyrediyoruz." diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bir diğeri 280 su tankeri şu anda aktif olarak çalışıyor. Bir diğeri 2 bin 270 ilk müdahale aracı yine burada şu anda aktif çalışıyor. İş makinelerinde 660 dozer ve iş makinesi, bir yangın tankı aktif olarak devrede. İşçi noktasında ise 10 bin 550 yangın, itfaiye işçisi aktif olarak burada görevde. 4 bin 110 teknik eleman yine bölgede çalışıyorlar. Bir diğeri ise 6 bin 440 orman muhafaza memuru çalışıyor. 1140 noktada ise orman yangınlarıyla şu anda mücadele devam ediyor. 28-30 Temmuz, bu yangının süreci ve 71 orman yangını ne yazık ki çıkmış vaziyette. 57 kontrol altına alındı, 14 orman yangının kontrol altına alınma çalışmaları ise şu anda devam ediyor. Yani olumlu istikamette bir gelişme söz konusu. Dolayısıyla şu anda, özellikle öğlen itibarıyla uçakların gelişiyle olumlu istikamete dönüyoruz."

Antalya'da Salur ve Avasun alevler altında
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde 3 gün önce Yeniköy’de başlayan ve şu ana kadar 42 mahallede etkili olan yangın, Salur ve Yaylaalan mahallelerinde de devam ediyor.
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Yangını izlemek için araçlarıyla bölgeye gelen birçok vatandaş ise ekiplere zor anlar yaşatıyor.
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Yangın, Yaylaalan Mahallesi’nde dün geceden beri devam ederken, sabah saatlerinde yeni bir yangın haberi de Salur Mahallesi’nden geldi. Salur Mahallesi’nde geniş bir alanda etkili olan yangın, mahallenin çevresinin alevlerle kaplanmasına neden oldu.
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Birçok yerde aynı anda yangın olması nedeniyle yangına az sayıda ekip müdahalede bulunurken, yangını izlemek için gelen birçok vatandaş ekiplere zor anlar yaşattı. Birçok kişi cep telefonlarıyla kayıt yapıp sosyal medyadan paylaşmak için araçlarıyla yangın bölgesine kadar geldi.
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Öte yandan, Salur Mahallesinde Salur Mezarlığı karşısı, Orman İşletme Müdürlüğü Salur istasyonunun da bulunduğu bölgede etkili olan yangın tesisinde alevlere teslim olmasına neden oldu. Yangına müdahalede bulunan ekipler bir taraftan yangını söndürmek için çaba harcarken, bir taraftan da sırf yangını izlemek, cep telefonlarıyla canlı yayın yapmak amacıyla gelen meraklıları yanan bölgeden uzaklaştırmak için çaba harcadı.
Antalya'da Salur ve Avasun alevler altında
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 gün önce Yeniköy'de başlayan ve şu ana kadar 42 mahallede etkili olan yangın, Salur ve Yaylaalan mahallelerinde de devam ediyor.

Yangında dehşeti yaşadılar: Daha önce hiç böyle bir şey yaşamadık
FOTOĞRAF 6
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Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında dumandan etkilenen, yaralanan ve vücutlarında oluşan yanıklar nedeniyle hastanelerde tedavi altına alınanlar, yaşadıkları acıyı gözyaşlarıyla dile getirdi.
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İlçede devam eden orman yangınından etkilenenlerin hastanelerde tedavisi sürüyor.
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Jandarmanın yardımıyla evinden çıkarılan 64 yaşındaki Süleyman Düzenli, alevlerin evlerine kadar ulaşacağına ihtimal vermediklerini ama bir anda evin arka bölümünün tutuştuğunu söyledi.
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Ulukapı Mahallesi'ndeki konutunun tamamen yandığını aktaran Düzenli, Ben felçliyim, evden çıkamadım. Kızım yanımda vardı ama o da çıkaramadı. Askerler beni hemen evden çıkardı, kurtardı. Evim, ilaçlarım, her şeyim yandı. Hastaneye ulaştırıldığımda duran kalbimi yeniden çalıştırmışlar. Sadece telefonumu alabildim. Tek başıma yaşıyorum, hiçbir şey alamadım. Her şeyim gitti ama şükür buna da. Devletimiz çok güçlü, Allah daha çok güç versin. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun. diye konuştu.
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İbrahim Aydın ise tankerler, traktörler ile kendi imkanlarıyla yangının evlere ulaşmasını engellemeye çalıştıklarını kaydetti. Yangına müdahale ederken dumandan zehirlendiğini anlatan Aydın, şunları kaydetti:
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Evimiz, canımız için mücadele ettik. Jandarmanın uyarılarını dinlemedik. Jandarma bizi canımız için uyardı ama biz de malımızı kurtarmaya çalıştık. Evimi boşaltmak istedim ama olmadı. Kuzular, hayvanlar, evler her şey yandı. Böyle bir yangını hiç görmedik. Bu normal bir yangın değil. Böyle bir cehennemi hiç yaşamadık. Çok kişi dumandan zehirlendi, hastanelere geldi. Şükür buna da can kaybımız yok ama malımız yandı.
Yangında dehşeti yaşadılar: Daha önce hiç böyle bir şey yaşamadık
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında dumandan etkilenen, yaralanan ve vücutlarında oluşan yanıklar nedeniyle hastanelerde tedavi altına alınanlar, yaşadıkları acıyı gözyaşlarıyla dile getirdi. İbrahim Aydın isimli vatandaş, "Jandarmanın uyarılarını dinlemedik. Jandarma bizi canımız için uyardı ama biz de malımızı kurtarmaya çalıştık. Evimi boşaltmak istedim ama olmadı" dedi. Hatice Tekin ise, "Evlerimiz, hayvanlarımız yandı, kül oldu. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamadık. Büyüklerimiz bile böyle bir yangın görmemiş" ifadelerini kullandı.
  • Erdoğan, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un bölgede bulunduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şunu da çok açık net söylüyorum; sel felaketinde nasıl kimseyi mağdur etmeyeceğimizi söyleyip, oralarda adımlarımızı attıysak, burada da evi yananlar, hayvanları maalesef telef olanlar onlarla ilgili de bütün hasar tespit çalışmaları yapılmak suretiyle biz hiçbir vatandaşımız mağdur etmeyeceğiz. Bu hasar tespitlerinden sonra da telef olan hayvanların sahipleri mağdur edilmeyecektir. Çevre Bakanlığımız çalışmalarını yapıp TOKİ ile beraber yine bölgede evi yananların evlerini süratle yeniden inşa edilmek suretiyle onlar da inşallah en kısa zamanda yapılıp sahiplerine teslim edilecektir." diye konuştu.


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