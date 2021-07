Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yangını bile siyasete alet ediyorlar THK'da uçak yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası yangında hayatını kaybedenler için dua etti: Bir an önce bu sıkıntıları çözmeyi bize nasip et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Çamlıca Camii'nde kıldı. Marmaris ve Manavgat'taki yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlar için dua eden Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yarab biz aciziz, sana sığındık dualarımızı kabul et. Yangın felaketlerinde ölen kardeşimize rahmet eyle. Bir an önce bu felaketleri tamamiyle çözerek şehirlerimizi ve kardeşlerimizin yüzlerini güldürmeyi bize nasip et' ifadelerini kullandı.