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Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Putin ile görüşecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Biz Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in yarın görüşeceğini açıkladı. Sözcü Kalın, Erdoğan'ın Putin'e taraflar arasında Türkiye'de görüşme yapılabileceğini söyleyeceğini aktardı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Putin ile görüşecek
Rusya Devlet Başkanı Putin - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini söyledi. Kalın, Erdoğan'ın yarın Putin'e, taraflar arasında Türkiye'de görüşme yapılabileceğini söyleyeceğini aktardı.

Kalın, "Biz Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Ateşkese şans verin, insani koridor oluşturalım" dedi.

Kalın'ın açıklamaları şöyle:

"Önceliğimiz çatışmayı durdurmak. Rusya'nın dile getirdiği endişeler her neyse bunların müzakereler yoluyla ele alınması temel yaklaşımımız. Burada savaşın devam etmesi halinde sonuçlarının ne kadar yıkıcı olacağı açık şekilde ortada.

Biz ne Rusya'dan vazgeçebiliriz ne Ukrayna'dan. İki tarafla da konuşabilen birkaç aktörden biri Türkiye. Biz ne katkı yapabiliriz buna odaklanıyoruz.

Savaş başlamadan hemen önce Donbas'taki iki yapıyı tanıdığını ilan ettiği zaman Cumhurbaşkanımızın Putin'le görüşmesi olmuştu, bu telefon diplomasisi de önem arz ediyor.

'YAPTIRIM PLANIMIZ YOK'

Şu anda bir yaptırım planımız yok. Biz savaşın tarafı olmak gibi pozisyona itilmek istemiyoruz. Ekonomimizin olumsuz etkilenmesini istemiyoruz. Rus tarafının da güvendiği muhatabının olması önem arz ediyor. Büyük çatışmalar ancak böyle önlenir."

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