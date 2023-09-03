Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi'de görüşecek

Rusya’nın Soçi kenti yarın çok önemli bir zirveye ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya lideri Putin ile yapacağı görüşmede tahıl anlaşmasının geleceği masaya yatırılacak. Bütün dünyanın merakla beklediği zirvede Rus gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya aktarılması projesi de gündeme gelecek. İki lider Suriye dahil daha bir çok güncel gelişmeyi de değerlendirecek.