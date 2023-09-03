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Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi'de görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yarın Soçi'de görüşecek. Putin'in daveti üzerine yapılacak çalışma ziyaretinde Türkiye-Rusya ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, küresel ve bölgesel konular hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

17:29 . 3/09/2023 Pazar
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Putin

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Putin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yarın Soçi'de görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin’in davetine icabetle, yarın Soçi'ye günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Erdoğan'ın, Rus mevkidaşıyla yapacağı görüşmelerde, Türkiye-Rusya ikili ilişkpolileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, güncel küresel ve bölgesel konular hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Vladimir Putin
#Rusya
#Soçi
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