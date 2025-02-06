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Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret ettiği depremzede aile ile yeni evinde çay içti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret ettiği depremzede aile ile yeni evinde çay içti

22:376/02/2025, Thursday
G: 6/02/2025, Thursday
IHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'da yeni evlerine kavuşan depremzede ailenin misafiri oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'da yeni evlerine kavuşan depremzede ailenin misafiri oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'a ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan, burada halka hitap ettikten sonra Örenli Mahallesi'nde Baykar tarafından yaptırılan konutları ziyaret ederek yeni evlerine kavuşan depremzede ailenin misafiri oldu. Aile ile bir süre sohbet eden, birlikte çay içen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybedenler için tekrardan başsağlığı diledi.

Asrın felaketinin yıl dönümünde Adıyamanlılarla bir araya gelen
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Baykar tarafından yapılan konutlara yerleşen depremzede aileyi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremin yıl dönümünde Adıyaman'a ziyaret gerçekleştirdi. Uçakla Adıyaman Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonu'na geçti. Halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, program sonrası depremzede bir aileyi ziyaret etti.

Depremzede ailenin misafiri oldu

Örenli Mahallesi'nde
Baykar
tarafından yaptırılan konutları ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde evleri yıkıldıktan sonra yeni bir ev yapılan
Abdullah Karakuş
ve ailesinin misafiri oldu.

Baykar tarafından yaptırılan konutlarda yaşayan aile ile bir süre sohbet eden Erdoğan, hayatını kaybedenler için tekrardan başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret çıkışında da vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'dan ayrıldı.



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