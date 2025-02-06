Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret ettiği depremzede aile ile yeni evlerinde çay içti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'a ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan, burada halka hitap ettikten sonra Örenli Mahallesi'nde Baykar tarafından yaptırılan konutları ziyaret ederek yeni evlerine kavuşan depremzede ailenin misafiri oldu. Aile ile bir süre sohbet eden, birlikte çay içen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybedenler için tekrardan başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremin yıl dönümünde Adıyaman'a ziyaret gerçekleştirdi. Uçakla Adıyaman Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonu'na geçti. Halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, program sonrası depremzede bir aileyi ziyaret etti.
Depremzede ailenin misafiri oldu
Baykar tarafından yaptırılan konutlarda yaşayan aile ile bir süre sohbet eden Erdoğan, hayatını kaybedenler için tekrardan başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret çıkışında da vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'dan ayrıldı.