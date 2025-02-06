Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Adıyaman'da: Şehirlerimizi ayağa kaldırıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'da 'Bir Oluruz' 6 Şubat Depremleri Anma Töreni'nde konuştu.

Erdoğan açıklamalarına şu şekilde devam etti;

'6 şubat depremlerinin yıl dönümünde siz kardeşlerimiz ile bir aradayız'

Aziz milletim, sevgili Adıyamanlılar, kıymetli misafirler, değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Çelikhan'dan Besni'ye, Gölbaşı'ndan Kahta'ya Adıyaman'ın tüm ilçelerinde köylerinde yaşayan kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Bizleri takip eden Hatay, K.Maraş ve Malatya'daki kardeşlerime saygılarımı sevgilerimi gönderiyorum.





Hepimizi derinden sarsan, milletimizin hafızasından silinmeyecek izler bırakan 6 şubat depremlerinin yıl dönümünde siz kardeşlerimiz ile bir aradayız. Yitirdiğimiz 53 bin kardeşimizin her birine Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.





Rabbim deprem şehitlerimizin ruhlarını şad mekanlarını cennet eylesin. Hatıralarını dualarla yaşatmaya devam edeceğiz. Milletimize bir kez daha sabrı cemil diliyorum. Dün şehit olan Binbaşı Murat Kemal Yetişen'e de Allah'tan rahmet diliyorum.

'Gece gündüz demeden yılmadan yorulmadan sabırla azimle çalıştık'

Devletimizin ve milletimizin dayanışması ile bölgeyi ayağa kaldırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Sarsıntılar sadece bu bölgedekileri değil hepimizi derinden etkiledi.





14 milyon vatandaşımız bu depremlerden etkilendi. 2 buçuk milyon vatandaşımız farklı illete göç etti. 104 milyar dolar, dolaylı olarak da 150 milyar dolarlık maliyete yol açtı.





Bu tabloya karşı devlet ve millet olarak ümitsizliğe kapılmadık. Gece gündüz demeden yılmadan yorulmadan sabırla azimle çalıştık. Depremin ilk anından itibaren devletin tüm imkanlarını seferber ederek 650 bin personeli sahaya gönderdik.

'Herkes tek yürek tek bilek oldu'

Siyasi menfaat devşirmek için devlet nerede diye soranlara devlet işte burada diyerek cevabımızı güçlü biçimde verdik.





Devleti evsiz kalan analarımızın babalarımızın elini tutarken gösterdik. Sorunları çözmek için aylarca deprem bölgesinde kalan bakanlarımız ile kamu görevlilerimiz ile gösterdik.





Deprem turistleri çekip gittikten sonra gece gündüz süren ihya çalışmaları ile gösterdik. İnşa edilen okul ve hastaneler ile, verilen teşviklerle gösterdik.

'Son 2 yılda deprem bölgemize 2,6 trilyon lirayı aşan yatırım yaptık'

Gözyaşlarımızı içimize akıtarak, çelik irade ile şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz. O gün yıkıntılar ile dolan sokaklarımız bugün çocuklarımızın gülüşü ile yeniden çiçekleniyor.





Sıcak ofislerinden ahkam kesenlere özet mahiyetinde bazı rakamları hatırlatmak istiyorum; Birkaç ayda konutlarımızı yükseltmeye başladık. Son 2 yılda deprem bölgemize 2,6 trilyon lirayı aşan yatırım yaptık.





2025 bütçemizde 584 milyar dolarlık kaynak tahsis ettik. Konutların tamamının yapımına başladık. 252 bin konut ve iş yerini bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. 453 bin konut yapacak ve evine girmeyen iş yerine kavuşmayan kimseyi bırakmayacağız.

'2.5 milyarlık bedel ile 110 sağlık tesisi tamamlandı'

11 bin km'yi aşan iç me suyu ve kanalizasyon hattını yeniliyoruz. Türkiye'nin sınır ve kıyı uzunluğu da 11 bin km'dir. Bugün Türkiye çevresini dolanacak uzunlukta altyapı yatırımı gerçekleştiriyoruz.





Hayatın normale dönmesi için bakanlık ve belediyelerimiz olağanüstü çaba gösterdi. 42.5 milyarlık bedel ile 110 sağlık tesisi tamamlandı.





34 sahra hastanesi 176 acil müdahale ünitesi kurduk. 58 milyar dolarlık tesislerin inşası devam ediyor. 557 acil yardım istasyonu yanı sıra 938 ambulans ile sağlık hizmetimizi sürdürüyoruz.

'Deprem bölgesindeki derslik kapasitesini yüzde 10 artırmış olacağız'

Adalet hizmetlerinin kesintiye uğramadan sağlanması için yargı seferberliği başlattık. Bini hakim savcı olmak üzere 10 bin personel deprem şehirlerimizde görevlendirildi.





13 adliye 10 ceza infaz kurumu, 1 adli tıp inşası da devam ediyor. 11 ilimizde 6 Şubat öncesinde eğitim faaliyetleri 11 bin okuldaki 119 bin 200 derslikte devam etmekte idi.





Bugün 132 bin 168'e ulaştı derslik sayımız. 524 okul ve 7 bin dersliğin yapımını tamamladık. 1241 yeni okul ve 19784 derslik yapacağız. Böylece deprem bölgesindeki derslik kapasitesini yüzde 10 artırmış olacağız.

'163 noktaya ücretsiz uydu terminali kurduk'

Ulaşımda önemli çalışmalar gerçekleştirdik. 8 ilde 26 kesimde 336 km'lik uzunlukta bağlantı ve imar yolu ihalesi tamamlandı ve çalışmalara başlandı.





1275 km'lik hattın 1060 km'lik yapım ve onarım çalışmaları bitti. Kalan kısmı da kısa sürede hizmete açılacak. Hatay Havalimanı uçuş pistinin yapım çalışmaları sürüyor.





Geniş gövdeli uçakların inebileceği yeni pisti Hatay'ımıza kazandırıyoruz. 163 noktaya ücretsiz uydu terminali kurduk.

'18 bin afetzede öğrencimize öğrenim bursu tahsis ettik'

Yatırımcıların pek çok alanda yanında olduk. 15 organize sanayi bölgesi ve tesisler için 14 milyarlık kaynak sağladık. 34 adet sanayi alanı ilan ettik.





Sanayi işletmelerinin hasarı için 2025 yılı için 3 milyar ila ödenek tahsis ettik. Bölgede 204 milyar yatırım büyüklüğüne sahip 50774 kişiye istihdam sağlayacak 1116 yatırım için teşvik düzenledik.





Kısa çalışma programında 1 milyar liralık ödeme yapıldı. 18 bin afetzede öğrencimize öğrenim bursu tahsis ettik. 7.090 öğrenciye 10 milyon lira üzerinde eğitim desteği verdik. Kültür Bakanlığı'mız 12 cemevinin bakım onarımını yaptı.

'Sürekli yapılan işlere kulp takarak muhalefet edilmez'

Çiftçilerimize önümüzdeki 5 yılda çeşitli kalemlerde toplam 250 milyon dolar hibe vereceğiz.





Biz devlet bölgesini yıl dönümlerinde hatırlayan, laf üstüne laf koyanlardan değil taş üstüne taş koyanlardanız. İhya ve inşa çalışmalarını başarı ile yürütüyoruz.





Muhalefetin de belediyelerinde reklama ayırdığı bütçeyi deprem bölgesine ayırarak çalışmalarımıza katkı sunmasını bekliyoruz. Sürekli yapılan işlere kulp takarak muhalefet edilmez.





Ana muhalefet partisi başkanı seçimden önce gelip bedava ev sözü verip sonra buhar oldu. Yüksek perdeden konuşanların çoğu deprem bölgesinin yolunu unuttu. Biz ise ilk günden beri elimizi çekmedik. Bundan sonra da elimizi buralardan asla çekmeyeceğiz.



