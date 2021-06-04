Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren FETÖ'nün reklam panolarına ilişkin iddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Mart'ta ABD'nin New York şehrinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli reklam panoları hazırlayan FETÖ firarileri Hafza Girdap ve Mehmet Murat Kaval hakkında yürütülen soruşturma kapsamında hazırladığı fezlekeyi Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) ilgili maddesi gereği kovuşturma izni için Adalet Bakanlığı'na gönderdi.

Adalet Bakanlığı'ndan kovuşturma izni

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Haziran tarihli kararında, şüpheliler hakkında 'cumhurbaşkanına hakaret' eylemlerinden dolayı Türk Ceza Kanunu'nun 299/3 maddesi uyarınca kovuşturma izni verdi. Savcılık, kovuşturma izninin ardından şüpheliler hakkında iddianame düzenledi.

Haklarında yakalama kararı bulunuyor

İddianamede, ilanları veren şirketin FETÖ kuruluşu olduğu, CEO'sunun Mehmet Murat Kaval, yönetici müdürünün de şüpheli Hafsa Girdap olduğunun tespit edildiği belirtildi. Her 2 şüphelinin de 'FETÖ/PYD üyesi' olmak suçundan farklı soruşturmalar kapsamında yakalama kararlarının bulunduğu kaydedildi.

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İddianameden: Alenen hakaret suçu işlendi

İddianamede, "ABD'nin New York eyaletindeki Times meydanının en büyük reklam panolarına Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı aleyhine yayınlanarak hakaretin belirsiz sayıda pek çok kişi tarafından öğrenilmesinin sağlanması nedeniyle müştekinin şeref, onur ve saygınlığını rencide edebilecek mahiyette olduğu ve suçun alenen işlendiği, böylece tüm dosya kapsamına göre; şüphelilerin üzerine atılı 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçunu işledikleri anlaşılmıştır" denildi.

Dörder yıla kadar hapis cezası istendi

'FETÖ/PYD üyesi' olmak suçundan farklı soruşturmalar kapsamında yakalama kararları bulunan Hafza Girdap ve Mehmet Murat Kaval'ın 4'er yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

OYNAT 01:13 FETÖ'cülerden alçak propaganda: New York'taki panolara 'Stop Erdoğan' yazdırdılar ABD'ye kaçan FETÖ'cülerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin saldırıları devam ediyor. Temsilciler Meclisi üyelerine mektup yazdırarak Türkiye'yi ve Erdoğan'ı şikayet eden FETÖ'cüler bu kez de New York'un en işlek caddelerinden birinde yer alan reklam panosuna çirkin ifadelerin yer aldığı ilanlar verdi. FETÖ'nün ABD'deki platformlarından olan 'Silenced Turkey' oluşumu, New York'un en işlek caddesi Time Square'de yer alan reklam panolarına 'Stop Erdoğan' yazdırdı. BiP'te paylaş

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