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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '12 dev adam' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '12 dev adam' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Basketbol Takımının ABD karşısındaki mücadelesini, Twitter hesabından açıklama yaparak tebrik etti.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Basketbol Takımının, E Grubu'ndaki ikinci maçında güçlü rakibi ABD'ye 93-92 yenildiği müsabakanın ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan, "Skor hiç önemli değil. Oynadığınız basketbol, sahada ortaya koyduğunuz karakter ve bize yaşattığınız gurur yeter. Türkiye arkanızda. Dünya Kupası'nda bundan sonraki maçlarınızda başarılar #12DevAdam!" dedi.

Türkiye-ABD: 92-93
SPOR
Türkiye-ABD: 92-93
Yaşattığınız gurur yeter

Yaşattığınız gurur yeter

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '12 dev adam' paylaşımı.
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