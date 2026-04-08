Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '8 Nisan Dünya Romanlar Günü' mesajı: Binbir renk tek milletiz

16:358/04/2026, Çarşamba
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda Roman vatandaşların gününü kutladı. Erdoğan, "Binbir renk, tek millet olduğumuz, aynı bağın gülü olduğumuz tüm Roman kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Mesajında, Roman vatandaşların gününü tebrik eden Erdoğan, birlik ve beraberlik vurgusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Roman vatandaşlarımızın, can kardeşlerimin 8 Nisan Dünya Romanlar Günü’nü tebrik ediyorum. Binbir renk, tek millet olduğumuz, aynı bağın gülü olduğumuz tüm Roman kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum."


