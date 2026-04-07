Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'daki saldırıya tepki: Zaman ayarlı provokasyon lanetliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lalahan'da ROKETSAN Üretim Tesisleri Açılışı, Seri Üretim Teslimatları ve Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, zaman ayarlı provokasyonlarla Türkiye’nin güven iklimine zarar verilmesine izin vermeyeceklerini belirterek, İstanbul Beşiktaş’taki saldırı girişimini kınadı. Türkiye’nin yeni dünya düzeninin kurucu aktörlerinden biri olduğunu vurgulayan Erdoğan, savunmada dışa bağımlılığın yüzde 80’den yüzde 20’ye düşürüldüğünü ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;
İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen ve kahraman güvenlik güçlerimizin müdahalesi ile boşa çıkartılan kalleş saldırıyı lanetlediğimizin bilinmesini istiyorum. 3 terörist etkisiz hale getirildi. Yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum. Türkiye'nin güven iklimine zarar verilmesine müsaade etmeyeceğiz.
Biz şehitleri ile yaşayan ve şehitlerinin de yaşadığına inanan bir milletiz. Bayrağımız şanla dalgalansın diye, milletimiz özgür olsun diye canlarını feda eden şehitlerimizi yad ediyorum. Tüm gazilerimize de şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Sektörü bu günlere taşıyan tüm mühendislere, akademisyenlere, işçilere canı gönülden teşekkür ediyorum. Savunma Sanayii Başkanlığı'mızı da tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum.
Terörün her türlüsüyle mücadelemizi sürdürecek, alçak ve zaman ayarlı provokasyonlarla Türkiye'nin güven iklimine zarar verilmesine müsaade etmeyeceğiz.
Bugün savunma sanayi alanında dünyada parmakla gösterilen bir seviyede yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz.
Savunmada, tam bağımsız Türkiye yolunda önemli eşiği geride bırakıyoruz. Çelik kubbenin vurucu gücünü oluşturan bu sistemlerde hava savunmasını daha da tahkim etmiş olacağız. Bu yeni altyapı ile ordumuzun caydırıcılığını üst seviyelere çıkaracağız. Bugünkü yatırımlar kritik bir merhaleyi teşkil etmekte.
Çelik Kubbe'nin vurucu gücünü oluşturan sistemlerin daha yüksek üretim temposuna ulaşmasıyla hava savunma mimarimizi daha da tahkim etmiş olacağız.