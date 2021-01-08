Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ABD Kongresi' açıklaması: Demokrasi için yüz karası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilere gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD Kongresi'nde yaşananlara değinen Erdoğan, yaşananların demokrasi için yüz karası olduğunu söyledi.

Erdoğan şunları söyledi:

"15 Temmuz'daki tutumları çok farklıydı"

"ABD tarihinde olmamış bir vakayla karşı karşıya kaldıklarını görüyoruz. Lafa geldiği zaman demokrasinin beşiği diye ifade edilen ABD'deki bu süreç gerçekten tüm insanlığı şok etmiştir. 15 Temmuz darbe girişiminde sessiz kalan ve farklı mesajlar yayınlayan ABD ve ABD medyası, Gezi olaylarında biz siyasilere ne gibi açıklamaları olmuştur, ne gibi tehditler savurmuştur ve bizim sabrımız siyasiler olarak o zamanki tavrımız çok açık, net ortadayken ABD'nin tutumu çok farklıydı.

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"Cumhuriyetçilerin de aynı olduğunu gördük"

O zaman işin başında Demokratlar vardı, Demokratlar neyse Cumhuriyetçilerin de aynı olduğunu gördük. Yüz karası olduğunu görüyoruz. 20 Ocak itibariyle Biden'a devir teslim yapılacaktır, bundan sonraki süreçte Sayın Biden ile ABD huzuru sükuna kavuşur. Böyle bir salgın döneminde hassasiyetle bu sürecin devam etmesi lazım. Tabii 4 ölü var. Ölenlerin ailelerine sabırlar dilerken özellikle yaralılara da geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyorum.

"50 milyon aşı gelecek"

Erdoğan aşı çalışmalarıyla ilgili ise şöyle konuştu:

"2 kaynağımız hatta 3 kaynağımız var. Çin, Almanya, yerli. Şu anda Çin'den ilk parti 3 milyon geldi, 50 milyona çıkacak. Bir o kadar da Almanya'dan gelecek. Bu konuda Uğur Bey ve eşiyle görüşmeleri Sağlık Bakanımız yapıyor. Bu hafta içinde de aşılarda belli bir takvim içinde Sağlık Bakanlığımız çalışmalarını sürdürecek. Hastanelerde belli odalarda bu aşı uygulaması devam edecek. Hassasiyetle bu adımları attık atıyoruz.

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"Milletim aşılarla ilgili karalamalara prim vermeyecektir"

Bazı çevrelerin aleyhte kampanyaları var. Benim milletim bu kampanyalara prim vermeyecektir. İnsanımızın sağlığı söz konusudur. Bilim adamlarımızın bu konudaki aşamaları, tavırları her şey ortadadır. Bizim buna saygı duymamız, inanmamız lazım. Niçin ben bu aşıyı yaptırmadım diye böyle bir hak kimsede olamaz. Hastalıklarda da aynı şey söz konusu."

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