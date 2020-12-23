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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'nin Demirtaş kararına tepki: Çifte standarttır, iki yüzlülüktür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması kararına sert tepki gösteren Erdoğan, "AİHM’in Demirtaş’ın tahliyesini istemiş olması resmen çifte standarttır hatta iki yüzlülüktür. AİHM bu kararı iç hukuk yolları tüketilmeden alarak istisnai bir uygulama yapmıştır. Ey AİHM, Kobani'nin katili budur, sen anlamasan da biz anlatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın terör propagandası yaptığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılmasıyla ifade özgürlüğü, özgürlük ve güvenlik hakkı ile serbest seçim hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Kararda, Türkiye'nin Demirtaş'a 3 bin 500 avro maddi, 25 bin avro manevi tazminat ve 31 bin 900 avro mahkeme masrafı ödemesi gerektiği belirtildi.

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"Ey AİHM, Kobani'nin katili budur"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada AİHM'nin Demirtaş’ın serbest bırakılması kararına sert tepki gösterdi. Kararın siyasi olduğunu belirterek ikiyüzlülük olarak nitelendiren Erdoğan, "AİHM’in Demirtaş’ın tahliyesini istemiş olması resmen çifte standarttır hatta iki yüzlülüktür. AİHM bu kararı iç hukuk yolları tüketilmeden alarak istisnai bir uygulama yapmıştır. Bunca çifte standarda daha fazla tahammül etmek mecburiyetinde olmadığımızın bilinmesini isterim. Tamamıyla bu adımlar siyasidir bunun da gerekçesini görüyoruz. Ey AİHM, Kobani'nin katili budur, sen anlamasan da biz anlatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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