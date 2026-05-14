Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Astana'da önemli açıklamalar: Kazakistan'la ticaret hedefimiz 15 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-Kazakistan İş Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

Sayın Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim, değerli Bakanlar, iş dünyamızın kıymetli temsilcileri; sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.

Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyimizin altıncı toplantısı vesilesiyle, ata yurdumuz Kazakistan'da iş dünyamızın siz değerli temsilcileriyle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Değerli kardeşim Sayın Tokayev'e, iş insanlarımızın meselelerine gösterdiği yakın ilgi için bir kez de sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum.

Sözlerimin başında, geçtiğimiz günlerde idrak edilen "Vatan Savunucuları Günü ve Zafer Bayramı" münasebetiyle kardeş Kazak halkını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Sayın Tokayev'in liderliğinde yürütülen reform programının, Kazakistan'ın şahlanışının itici gücü olduğunu görüyoruz. Bu noktada, 15 Mart'ta gerçekleştirilen referandumla kabul edilen yeni anayasanın kardeş Kazak halkı için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Bağımsızlığının 35. yılını idrak eden Kazakistan'ın her daim en yakın destekçisi olacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Sabahki görüşmelerimizde ortak gündemimizde olan pek çok konuyu ele aldık; ikili iş birliğimizi güçlendirecek 13 farklı belgeye imza attık. İş forumunun da ülkelerimiz arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağına inanıyorum.

Kıymetli katılımcılar, sizlerin değerli katkılarıyla Kazakistan'la ekonomik ilişkilerimizin her geçen gün daha da ileriye gitmesinden bahtiyarız. Kazakistan'ın Sayın Tokayev'in güçlü liderliğinde ekonomi alanında kaydettiği ilerlemeleri büyük bir memnuniyetle takip ediyoruz. 2025 yılında gayrisafi yurt içi hasılası yüzde 6,5 gibi çarpıcı bir büyüme gösteren Kazakistan'da, kişi başına düşen milli gelir 15 bin dolara yaklaştı.

Artık karşımızda toplam dış ticaret hacmi 145 milyar doları bulan, Orta Asya'nın en büyük ekonomisine sahip bir Kazakistan vardır. Bu büyümenin de etkisiyle Kazakistan, 2025 yılında Türk dünyası içerisinde de en fazla ticaret gerçekleştirdiğimiz ortağımız olmuştur. 5 bin 500'e yakın şirketimiz; inşaattan finansa, turizmden bilişime 6 milyar dolara ulaşan yatırımlarıyla sadece refahı değil, aynı zamanda kardeşliğimizi de destekliyor.

Müteahhitlerimiz ülkenin dört bir yanında değeri 30 milyar dolara varan 500'ü aşkın projeyi üstlendiler. Başarıyla tamamlayıp Kazak halkının hizmetine sundukları eserlerle ülkemizin gurur kaynağı oldular.

Diğer yandan Kazakistan'ın ülkemizdeki yatırımlarının da her geçen gün artmasından ziyadesiyle memnunuz. 750'den fazla Kazak firma, 2 milyar dolara yaklaşan yatırımla Türkiye'de faaliyetlerine devam ediyor. Karşılıklı güvene dayalı güçlü bir ortaklığımız sayesinde ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla 10 milyar dolara yaklaştı. Tabii ki bunlarla yetinmiyoruz; hedefimiz olan 15 milyar dolara sürdürülebilir ve dengeli şekilde ulaşmak için çabalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Açıkçası çok daha fazlasını yapabileceğimize, çok daha ileri seviyelere ulaşabileceğimize eminim. Bu minvalde geçtiğimiz ay Astana'da düzenlenen Karma Ekonomik Komisyon toplantısında da kabul ettiğimiz kapsamlı eylem planı, ticaret ve yatırım ilişkilerimize yeni bir soluk getirecektir. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantımız vesilesiyle bugün imzaladığımız yatırımların karşılıklı korunması ve teşviki anlaşmasının karşılıklı yatırımları daha da teşvik edeceğini düşünüyorum.

Bugünkü görüşmelerimizde ayrıca Kazakistan'la elektronik izin sistemine geçilmesi, geçiş belgesi kotalarının artırılması, ikili ve transit taşımaların serbestleştirilmesi gibi ticaretimizi olumlu etkileyecek konuları da ele aldık. İnşallah bu hususlarda önümüzdeki dönemde ilerleme sağlayacağımıza inanıyorum.

Değerli dostlar; bölgesel çatışmalar, enerji arz güvenliği, yapay zeka dönüşümü ve tedarik zincirlerindeki kırılmalar gibi çok boyutlu sınamalarla karşı karşıyayız. Bu dinamiğin bir sonucu olarak ülkeler arasında iş birliğinin geliştirilmesi daha da önem kazanmıştır. Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev'in vizyoner yaklaşımıyla Kazakistan'ın yapay zeka alanındaki atılımlarını takdirle takip ediyoruz. Yarın Hoca Ahmet Yesevi'nin memleketi Türkistan'da Türk Dünyası Teşkilatı gayriresmi zirvesini gerçekleştireceğiz. Zirvenin ana temasının Yapay Zeka ve Dijital Kalkınma olarak belirlenmesini çok isabetli ve anlamlı bulduğumuzu ifade etmek istiyorum.

Enerji bahsinde; hidrokarbon alanlarının işletilmesinden nakliyesine, kritik madenlerin keşfine kadar geniş bir yelpazede iş birliği fırsatlarını da bugün aziz kardeşimle istişare ettik. Türkiye olarak yıllar öncesinden kaynak çeşitliliğini sağlamak suretiyle enerji arz güvenliğini temin etmiş bir ülkeyiz.







