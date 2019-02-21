Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Soyer tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde Manisalılara hitap etti.

Erdoğan, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayına ilişkin de şu görüşlerini paylaştı:

"Bu partinin İzmir'deki adayı ülkemiz tarihinin en karanlık döneminin başsavcısı olan babası Nurettin Soyer'e canhıraş bir şekilde sahip çıkıyor. Tabii babaya sahip çıkmak başka, babanın karanlık ve zorba mirasına sahip çıkmak bambaşka. Bu şahıs her şeyiyle babasına sahip çıkıyor. CHP'nin Genel Başkanı da 'başarılı bir hukukçu' diyerek, bu darbecinin sahiplenilmesine destek veriyor. İyi Parti'nin ki de öyle. Halbuki Nurettin Soyer ismini yolu Mamak'a düşen herkes çok iyi bilir. Kendisi kurduğu işkence tezgahlarıyla, hukuk katili iddianameleriyle, vicdana ve ahlaka sığmayan ithamlarıyla tam bir zalimdir. Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş dedikleri bu olsa gerek.

"12 Eylül'ün mirası CHP'de vücut buluyor"

12 Eylül'ün zalim savcısının mirası bugün CHP'de vücut buluyor. Ülkemizdeki tüm darbelerin açık ve aleni destekçisi CHP bu kötü mirasını bugün de devam ettiriyor. Aynı CHP bölücü terör örgütü PKK'nın da ihanet çetesi FETÖ'nün de en büyük taşeronudur. İşkenceciden teröriste, hainden sapkına kadar herkesi toplayan bu partinin tek bir derdi var, o da Türkiye'nin yükselişini, şahlanışını durdurmaktır. CHP ile görünürdeki ittifakın diğer iki partisi bu durumu nasıl içlerine sindirebiliyor onu bilmiyoruz. Ama bildiğim şudur, hem CHP'ye hem de ittifakın diğer partilerine gönül vermiş insanlar bu durumdan çok rahatsız. Şimdilik 'kan kusup, kızılcık şerbeti içtik' diyorlar. Ama nereye kadar sabrederler, tahammül ederler, görmezden gelirler orası meçhul. İnşallah 31 Mart seçimleri bu partiler açısından bir sorgulama bir hesaplaşma, bir arınma vesilesi olacaktır."

REKLAM