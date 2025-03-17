Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadın boksörlere teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2025 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'ndaki tarihi başarılarıyla ülkemizin gururu olan milli sporcularımıza emekleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.