Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan kritik Münbiç açıklaması İhtimal vermek istemiyorum
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Münbiç açıklaması: İhtimal vermek istemiyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu an itibarıyla Rusya seyahatimizle ilgili herhangi bir olumsuz durum yok. Büyük ihtimalle o gerçekleşecek. Amerika seyahati, buraya gelecek olan heyetlerle yapılan görüşmelerden sonra değerlendirilecek bir durum. Münbiç'teki gelişmelerde rejimin, SDG ile herhangi bir anlaşması olduğuna ihtimal vermek istemiyorum" dedi.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda aptığı konuşmanın ardından çıkışta gazetecilerin sorularına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan satırbaşları:

'Rusya seyahatimizle ilgili herhangi bir olumsuz durum yok'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu an itibarıyla Rusya seyahatimizle ilgili herhangi bir olumsuz durum yok. Büyük ihtimalle o gerçekleşecek." dedi.

  • Münbiç'teki gelişmelere ilişkin Erdoğan, "Rejimin, SDG ile herhangi bir anlaşması olduğuna ihtimal vermek istemiyorum." ifadesini kullandı.

Amerika seyahatinin gelecek olan heyetlerle yapılan görüşmelerden sonra değerlendirilecek bir durum olduğunu belirten Erdoğan, şunları söyledi:

  • "Çünkü kongredeki bu yapılan tartışmalar, müzakereler, konuşmalar; şahsım, ailem, bakan arkadaşımla ilgili olan bütün bu özellikle değerlendirmeler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı çok büyük bir saygısızlıktır, haddini bilmemektir. Dolayısıyla böyle bir durum karşısında bunun değerlendirilmesinden daha doğru bir şey olamaz. Değerlendirip ondan sonra kararımızı veririz."

'Bizim özellikle Münbiç'te olmak diye bir derdimiz yok'

"(Münbiç) Bizim derdimiz, bu toprakları sahiplerine teslim etmektir. Biz bunu istiyoruz. Yoksa, 'Bize bunu verin' diye bir derdimiz yok." ifadesini kullanan Erdoğan, "Bizim özellikle Münbiç'te olmak diye bir derdimiz yok. Bizim tek derdimiz var o da şudur; ama Rusya ama rejim, terör örgütü YPG/PYD'yi buradan çıkarmalarıdır." dedi.

UEFA’nın 'asker selamı' soruşturması

UEFA’nın 'asker selamı' soruşturması konusunda Erdoğan, "Şık bulmuyorum. Böyle bir şey hayatta olmuş değil. Ben buradan çok ciddi bir şey çıkacağını tahmin etmiyorum. Olsa olsa bir kınama yapabilirler. Bunun dışında bu noktaya gelmiş bir takıma, herhangi bir olumsuz yaklaşım olmaz." ifadesini kullandı.

ABD'de Halkbank'a yönelik hazırlanan iddianameye ilişkinde Erdoğan, şunları söyledi:

  • "O da tabii bu işlerin ne kadar duygusal olduğunun ayrı bir ifadesi. Güya bu iş kapatılmıştı. Şimdi bunu yeniden güney New York savcılığı, açmak suretiyle maalesef hukuk dışı, çirkin bir adım attılar. Onların alacağı kararları göreceğiz. Ona göre de biz tabii tedbirlerimizi olgunlaştıracağız."

Hulusi Akar'dan AK Parti Grup Toplantısında asker selamı
GÜNDEM
Hulusi Akar'dan AK Parti Grup Toplantısında asker selamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gerekirse 7 düveli karşımıza alırız
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gerekirse 7 düveli karşımıza alırız
Uber için karar verildi

Uber için karar verildi

Haksız rekabetin tespiti için açılan davada karar çıktı.
Biz bu oyunu bozduk

Biz bu oyunu bozduk

Çavuşoğlu'ndan Meclis'e Barış Pınarı bilgilendirmesi: Saldırmalarının nedeni yaşadıkları hayal kırıklığı.
İhtimal vermek istemiyorum

İhtimal vermek istemiyorum

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Münbiç açıklaması.
Cezası belli oldu

Cezası belli oldu

Havalimanında çalışana hakaretler yağdırmıştı.
Akar'dan<br>asker selamı

Akar'dan
asker selamı

​Grup toplantısı için salona girerken selamı çaktı.
Gerekirse 7 düveli<br>karşımıza alırız

Gerekirse 7 düveli
karşımıza alırız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında tüm dünyaya seslendi.
Havan saldırıları<br>neden engellenemiyor?

Havan saldırıları
neden engellenemiyor?

Uzmanlar, sınırdaki radarların nasıl çalıştığını anlattı.

'Cennete<br>davet edildiniz'

'Cennete
davet edildiniz'

​İsrail'de koalisyon kurabilmek için ilginç vaatler.
Çölün altına inşa edilen köy: Matmata

Çölün altına inşa edilen köy: Matmata

​Tunus'un güneyinde küçük bir Berberi köyü.

​Twitter sansürü <br>bir 'siber savaş!'

​Twitter sansürü
bir 'siber savaş!'

​Twitter, Barış Pınarı Harekatını yazan Türk hesaplarını kısıtlıyor!
24 kişi tutuklandı

24 kişi tutuklandı

​Barış Pınarı'na karşı sosyal medyada kara propaganda yapmışlardı.
'Fırtına' gürlüyor

'Fırtına' gürlüyor

​Fırtına obüsleri, Barış Pınarı'nda teröristlerin korkulu rüyası oldu.
En azından Rusya gelene kadar dayanın

En azından Rusya gelene kadar dayanın

​ABD'den YPG/PKK'ya inşa ettiği devasa tünel itirafı.
Akçakale ne düşünüyor?

Akçakale ne düşünüyor?

'Beş oğlumu vereyim bir asker vermeyelim!' Yeni Şafak sınırın sıfır noktasında...
Münbiç 'gelin bizi kurtarın' diyor

Münbiç 'gelin bizi kurtarın' diyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü dönüşü gazetecilere konuştu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.