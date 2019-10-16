Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Münbiç açıklaması: İhtimal vermek istemiyorum

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda aptığı konuşmanın ardından çıkışta gazetecilerin sorularına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan satırbaşları:

'Rusya seyahatimizle ilgili herhangi bir olumsuz durum yok'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu an itibarıyla Rusya seyahatimizle ilgili herhangi bir olumsuz durum yok. Büyük ihtimalle o gerçekleşecek." dedi.

Münbiç'teki gelişmelere ilişkin Erdoğan, "Rejimin, SDG ile herhangi bir anlaşması olduğuna ihtimal vermek istemiyorum." ifadesini kullandı.

Amerika seyahatinin gelecek olan heyetlerle yapılan görüşmelerden sonra değerlendirilecek bir durum olduğunu belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Çünkü kongredeki bu yapılan tartışmalar, müzakereler, konuşmalar; şahsım, ailem, bakan arkadaşımla ilgili olan bütün bu özellikle değerlendirmeler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı çok büyük bir saygısızlıktır, haddini bilmemektir. Dolayısıyla böyle bir durum karşısında bunun değerlendirilmesinden daha doğru bir şey olamaz. Değerlendirip ondan sonra kararımızı veririz."

'Bizim özellikle Münbiç'te olmak diye bir derdimiz yok'

"(Münbiç) Bizim derdimiz, bu toprakları sahiplerine teslim etmektir. Biz bunu istiyoruz. Yoksa, 'Bize bunu verin' diye bir derdimiz yok." ifadesini kullanan Erdoğan, "Bizim özellikle Münbiç'te olmak diye bir derdimiz yok. Bizim tek derdimiz var o da şudur; ama Rusya ama rejim, terör örgütü YPG/PYD'yi buradan çıkarmalarıdır." dedi.

UEFA’nın 'asker selamı' soruşturması

UEFA’nın 'asker selamı' soruşturması konusunda Erdoğan, "Şık bulmuyorum. Böyle bir şey hayatta olmuş değil. Ben buradan çok ciddi bir şey çıkacağını tahmin etmiyorum. Olsa olsa bir kınama yapabilirler. Bunun dışında bu noktaya gelmiş bir takıma, herhangi bir olumsuz yaklaşım olmaz." ifadesini kullandı.

ABD'de Halkbank'a yönelik hazırlanan iddianameye ilişkinde Erdoğan, şunları söyledi:

"O da tabii bu işlerin ne kadar duygusal olduğunun ayrı bir ifadesi. Güya bu iş kapatılmıştı. Şimdi bunu yeniden güney New York savcılığı, açmak suretiyle maalesef hukuk dışı, çirkin bir adım attılar. Onların alacağı kararları göreceğiz. Ona göre de biz tabii tedbirlerimizi olgunlaştıracağız."

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