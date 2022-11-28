Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İş birliği Daimi Komitesi 38. Toplantısı Açılış Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Batı'nın müslümanlara yönelik tutumunu sert bir dille eleştiren Başkan Erdoğan, "Lafa gelince demokrasi ve özgürlük konusunda mangalda kül bırakmayanlar Müslümanların hakları olunca en faşist uygulamaları devreye almaktan çekilmiyor. Kimi Avrupa ülkelerinde başörtüsüne getirilen hukuk dışı kısıtlamalar bunun en çarpıcı örneğidir. İnsanların dinlerini yaşamasına mani olmak zorbalıkla inançlara müdahale etmek orta çağın engizisyon ruhunu yeniden hortlatmak demektir" dedi.

OYNAT 01:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGBT lobisine tepki: İslami değerleri zayıflatan bir tehdittir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İş birliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 38. Toplantısı Açılış Programı'nda konuştu. Son dönemlerde lobiler tarafından küresel çapta pompalanmaya çalışılan LGBT dayatmasına tepki gösteren Erdoğan, 'Küresel dikta aracı halini alan LGBT dayatması hem aile kurumunu hem de İslami değerleri zayıflatmaya çalışan bir diğer tehdittir' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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DÜNYA LGBT dayatması pahalıya patlayacak: Katar Londra’nın biletini kesecek

'AİLE KURUMUNU ZAYIFLATMAYA ÇALIŞIYOR'

Her geçen gün dünya çapında örgütlü bir faşist kampanya haline gelen LGBT dayatmasını sert bir dille eleştiren Erdoğan, "Küresel dikta aracı halini alan LGBT dayatması hem aile kurumunu hem de İslami değerleri zayıflatmaya çalışan bir diğer tehdittir" ifadelerini kullandı.

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OYNAT 00:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün İslam karşıtlığı Batılı siyasetçilerin oy devşirmek için en çok kullandığı yöntemlerden biridir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İş birliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 38. Toplantısı Açılış Programı'nda konuştu. Erdoğan, ''Bugün İslam karşıtlığı Batılı siyasetçilerin oy devşirmek için en çok kullandığı yöntemlerden biridir. Kimi Avrupa ülkelerinde başörtüsüne, okul ve iş yerlerinde yapılan kısıtlamalar bunların en çarpıcı örnekleridir'' dedi. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Semavi dinlere savaş: LGBT dayatması



