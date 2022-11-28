Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGBT lobisine tepki: İslami değerleri zayıflatan bir tehdittir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İş birliği Daimi Komitesi 38. Toplantısı Açılış Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Son dönemlerde lobiler tarafından küresel çapta pompalanmaya çalışılan LGBT dayatmasına tepki gösteren Erdoğan, "Küresel dikta aracı halini alan LGBT dayatması hem aile kurumunu hem de İslami değerleri zayıflatmaya çalışan bir diğer tehdittir" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İş birliği Daimi Komitesi 38. Toplantısı Açılış Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Batı'nın müslümanlara yönelik tutumunu sert bir dille eleştiren Başkan Erdoğan, "Lafa gelince demokrasi ve özgürlük konusunda mangalda kül bırakmayanlar Müslümanların hakları olunca en faşist uygulamaları devreye almaktan çekilmiyor. Kimi Avrupa ülkelerinde başörtüsüne getirilen hukuk dışı kısıtlamalar bunun en çarpıcı örneğidir. İnsanların dinlerini yaşamasına mani olmak zorbalıkla inançlara müdahale etmek orta çağın engizisyon ruhunu yeniden hortlatmak demektir" dedi.
Her geçen gün dünya çapında örgütlü bir faşist kampanya haline gelen LGBT dayatmasını sert bir dille eleştiren Erdoğan, "Küresel dikta aracı halini alan LGBT dayatması hem aile kurumunu hem de İslami değerleri zayıflatmaya çalışan bir diğer tehdittir" ifadelerini kullandı.