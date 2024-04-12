Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mahmud Abbas'a telefon: İsrail zulmün bedelini ödeyecek

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nı bombalaması sonucu aralarında TRT Arapça ekibinin de bulunduğu bir grup gazeteci yaralandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Gazze Şeridi'nde Filistinlileri acımasızca katleden İsrail ordusunun, bölgedeki insani durumu dünya gündemine taşıyan basın mensuplarını hedef almasını bir kez daha lanetliyoruz" dedi. Saldırı sonrası Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüşen Erdoğan, "İsrail zulmün bedelini ödeyecek" ifadelerini kullandı.