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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan Mavi Vatan paylaşımı Yürekten tebrik ediyorum
ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Mavi Vatan' paylaşımı: Yürekten tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Mavi Vatan-2022 tatbikatına katılan tüm güvenlik personellerini tebrik etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Mavi Vatan paylaşımı: Yürekten tebrik ediyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter hesabından yaptığı 'Mavi Vatan' paylaşımı şöyle:

"11 Nisan’dan beri devam eden Mavi Vatan-2022 tatbikatını başarıyla neticelendiren Deniz, Kara, Hava, Jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlıklarımız ile diğer kurumlarımızın kahraman mensuplarını yürekten tebrik ediyorum."

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