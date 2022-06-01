Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan polise saldıran TİP’li vekillere tepki: Bu ne densizlik bu ne edepsizlik

Türkiye İşçi Partisi vekilleri dün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde provokatif bir eylem gerçekleştirmişti. Erkan Baş Sera Kadıgil ve Ahmet Şık, Gezi eylemlerinin 9. yılı gerekçesiyle köprüye 'Her yer Taksim her yer direniş' yazılı pankart asmaya kalkmıştı. İzinsiz eylemlerini sürdürmek isteyen vekiller, görevi başındaki polislerin uyarılarını hiçe sayması sonucu iki taraf arasında arbede yaşanmıştı. Dokunulmazlıkları bulunan milletvekilleri polislere saldırmıştı.

GÜNDEM Köprüde Gezi provokasyonu yapan TİP'li vekiller polise saldırdı: Bakanlık harekete geçti

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Tepki toplayan olayla ilgili harekete geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bu Polis arkadaşlarımı, görevlerini yapmaları münasebetiyle ödüllendiriyoruz. HDPKK’dan meclise giren bu milletvekilleri hakkında da suç duyurusunda bulunuyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” açıklamasında bulunmuştu.

OYNAT 01:39 TİP vekilleri köprüye pankart asmak için polisin üzerine yürüdü Türkiye İşçi Partisi Milletvekilleri Erkan Baş, Sera Kadıgil ve HDP'den istifa ettikten sonra TİP'e geçen Ahmet Şık, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne izinsiz pankart astı. 'Her yer Taksim her yer direniş' yazılı pankartı indirmeye çalışan polislerle milletvekilleri arasında arbede yaşandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu twitter hesabından o anların görüntülerini paylaşarak, 'Bu polis arkadaşlarımı, görevlerini yapmaları münasebetiyle ödüllendiriyoruz. HDPKK'dan meclise giren bu milletvekilleri hakkında da suç duyurusunda bulunuyoruz' dedi. BiP'te paylaş

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‘SİYASİ KILIKLI PROVOKATÖRLER’

AK Parti Grup Toplantısı’nda TİP’li vekillere sert tepki gösteren Erdoğan, şunları söyledi: “HDP ve CHP listelerinden Meclis’e sokulan siyasi kılıklı provokatörler yaptıkları terbiyesizliğin hesabını hukuk önünde vereceklerdi. Bu ne densizlik, bu ne terbiyesizlik, bu ne edepsizlik. Sen milletvekili olsan ne yazar. Sen polise rağmen asamazsın, astırmazlar. Ayrıca hukuk önünde de bunun hesabını vereceksiniz”

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