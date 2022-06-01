Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan polise saldıran TİP’li vekillere tepki: Bu ne densizlik bu ne edepsizlik
TİP’li milletvekilleri Erkan Baş, Sera Kadıgil ve Ahmet Şık, dün Gezi Parkı vandallığının yıldönümünde 15 Temmuz Köprüsü’ne pankart asarak provokasyona kalkışmıştı. Kendilerini engellemeye çalışan polis memurlarına da saldırmıştı. Haklarında suç duyurusu bulunulan üç vekile, Cumhurbaşkanı Erdoğan da ateş püskürdü. TİP’li vekillerin HDP ve CHP listelerinden Meclis’e sokulan siyasi kılıklı provokatörler olduğunu belirten Erdoğan, “Bu ne densizlik, bu ne terbiyesizlik, bu ne edepsizlik. Sen milletvekili olsan ne yazar. Hukuk önünde hesap vereceksiniz” ifadelerini kullandı.
Türkiye İşçi Partisi vekilleri dün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde provokatif bir eylem gerçekleştirmişti. Erkan Baş Sera Kadıgil ve Ahmet Şık, Gezi eylemlerinin 9. yılı gerekçesiyle köprüye 'Her yer Taksim her yer direniş' yazılı pankart asmaya kalkmıştı. İzinsiz eylemlerini sürdürmek isteyen vekiller, görevi başındaki polislerin uyarılarını hiçe sayması sonucu iki taraf arasında arbede yaşanmıştı. Dokunulmazlıkları bulunan milletvekilleri polislere saldırmıştı.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ
Tepki toplayan olayla ilgili harekete geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bu Polis arkadaşlarımı, görevlerini yapmaları münasebetiyle ödüllendiriyoruz. HDPKK’dan meclise giren bu milletvekilleri hakkında da suç duyurusunda bulunuyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” açıklamasında bulunmuştu.
AK Parti Grup Toplantısı’nda TİP’li vekillere sert tepki gösteren Erdoğan, şunları söyledi: “HDP ve CHP listelerinden Meclis’e sokulan siyasi kılıklı provokatörler yaptıkları terbiyesizliğin hesabını hukuk önünde vereceklerdi. Bu ne densizlik, bu ne terbiyesizlik, bu ne edepsizlik. Sen milletvekili olsan ne yazar. Sen polise rağmen asamazsın, astırmazlar. Ayrıca hukuk önünde de bunun hesabını vereceksiniz”