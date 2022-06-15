Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Stoltenberg'e İsveç ve Finlandiya şartı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusu ele alındı.

YAZILI TAAHHÜT ŞARTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik talebi hakkında Türkiye’nin meşru endişelerini giderecek adımların atılması gerektiğini yineledi. Erdoğan, iki ülkeden de Türkiye’nin haklı beklentilerinin karşılandığı somut adımlar görmeden, terörizmle mücadele ve savunma sanayii işbirliği konusunda paradigma değişikliğine gidileceğine dair yazılı taahhütler verilmeden süreçte ilerleme sağlanamayacağını vurguladı.

'ERDOĞAN İLE YAPICI BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK'

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Zirvesi öncesi yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye'nin terörle mücadeledeki meşru güvenlik kaygılarını ele almanın ve Finlandiya ve İsveç için NATO üyelik sürecinde ilerleme kaydetmenin önemini tartıştık" dedi.

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"ENDİŞELERİ CİDDİYE ALMAK ZORUNDAYIZ"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Haziran ayında Madrid’de yapılacak olan NATO Liderler Zirvesi öncesi hazırlık toplantıları kapsamında Hollanda’da temaslarda bulundu. Hollanda temasları kapsamında basına konuşan Stoltenberg "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği endişeleri ciddiye almak zorundayız çünkü Türkiye gerçekten ciddi terör tehditleriyle karşı karşıya" dedi.

Hollanda’da temaslarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İsveç ve Finlandiya’nın NATO Üyesi olmalarının hem bu ülkeleri hem de ittifakı güçlendireceğini belirtti. Türkiye’nin dile getirdiği endişelerin de gündeme geldiği Hollanda’da Stoltenberg Türkiye’nin ciddi terör tehditleriyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Gazetecilerin Türkiye’nin beklentilerine dair son durumu sorması üzerine Stoltenberg, “İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine ilişkin mesajım, şunu şiddetle memnuniyetle karşıladığımdır; onları güçlendirecek, bizi güçlendirecek. Aynı zamanda, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dile getirilen endişeleri de ciddiye almalıyız, çünkü aslında Türkiye bazı ciddi terör tehditleriyle karşı karşıyadır. Türkiye'den daha fazla terör saldırısına maruz kalmış bir NATO Müttefiki yoktur ve Türkiye bu endişeleri dile getirdiğinde, elbette oturmamız ve NATO'da her zaman yaptığımız gibi, farklılıklar olduğunda, tartışıp istişare etmemiz önemlidir. Sonra ileriye doğru birleşik bir yol bulunmalı” ifadelerini kullandı.

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