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ZONGULDAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi Zonguldak'ta sevinçle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta açılışı yapılan Filyos Limanı'nda, Karadeniz'de 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz rezervinin bulunduğunu açıkladı. Erdoğan'ın açıklaması, Zonguldak'ta vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğanın doğal gaz müjdesi Zonguldakta sevinçle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesini duyurduğu konuşmayı dinleyen vatandaşlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fatih Sondaj Gemisi'nin Sakarya gaz sahasındaki Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptığını açıklaması, Zonguldak'ta vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Kentte çok sayıda vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyunun merakla beklediği "müjde"yi açıklamasını heyecanla ekranlardan takip etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük müjdeyi açıkladı: Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküp doğal gaz keşfedildi
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük müjdeyi açıkladı: Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküp doğal gaz keşfedildi

"Özellikle Zonguldak için güzel olur"

Kent sakini Anıl Bal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını heyecanla izlediklerini ve müjdeden de büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi.

Bal, "Bulunan rezerv hem Zonguldak hem de ülkemiz için çok büyük bir nimet. İnşallah bu rezerv en kısa zamanda ekonomiye kazandırılır, özellikle Zonguldak'ımız için güzel olur. Bizim için önemli olan Zonguldak ve ülkemiz." diye konuştu.

Maden işçisi Seyit Palaz da rezervin ülke için hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Biz de çok sevindik. Cumhurbaşkanımızdan duymamız da güzel oldu." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi açıkladı: 135 milyar metreküplük doğal gaz rezervi bulundu
OYNAT 00:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi açıkladı: 135 milyar metreküplük doğal gaz rezervi bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta yer alan Filyos Limanı'nda yeni enerji keşfini açıkladı. Erdoğan yaptığı açıklamada, 'Milletimizle yeni bir müjdeyi daha paylaşıyoruz. Fatih sondaj gemimiz, Sakarya gaz sahasında Amasra-1 kuyusunda, 135 milyar metreküplük doğal gaz keşfi yaptı. Böylece Karadeniz'de bulunan rezerv miktarı toplam 540 milyar metreküpe ulaştı.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla doğal gaz işleme tesislerinin temeli atıldı
OYNAT 01:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla doğal gaz işleme tesislerinin temeli atıldı
Filyos Limanı'nın açılışı ve doğal gaz işleme tesislerinin temel atma töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Erdoğan burada yaptığı açıklamada, 'Milletimizle yeni bir müjdeyi daha paylaşıyoruz. Fatih sondaj gemimiz, Sakarya gaz sahasında Amasra-1 kuyusunda, 135 milyar metreküplük doğal gaz keşfi yaptı. Böylece Karadeniz'de bulunan rezerv miktarı toplam 540 milyar metreküpe ulaştı.' dedi.

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