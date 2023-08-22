Cumhurbaşkanı kaynakları Tahıl Koridoru meselesinde ilerleme katedildiğini bildirdi

Tahıl koridoru
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakında yapacağı Rusya ziyareti anlaşmanın sağlanması açısından kritik önem taşıyor.
Öte yandan Türkiye'nin Rusya'sız yeni bir rotanın sağlıklı olmadığı kanısında olduğu da belirtiliyor.
Cumuhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç Ukrayna'ya giderken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da Ukrayna ve Rusya ziyareti bekleniyor.
Öte yanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise Rusya'da Putin ile görüşmesi planlanıyor.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre Erdoğan'ın ziyareti tahil koridoru anlaşmanın sürmesi için en kritik adım olacak.
Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilmesinin ardından Cumhurbaşkanı kaynakları, tahıl koridoru konusunda ciddi bir ilerleme kaydedildiğini dile getirdi.
Tahıl Koridoru için yeni rota
Rusya'nın anlaşmayı askıya alması sonrası Ukrayna'nın alternatif rotalar konusunda farklı girişimleri oldu. Romanya'nın Köstence Limanı'nından tahılın taşınması o girişimlerden ilki olarak kabul edilirken Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına göre Rusya'nın dışarda tutulduğu bir plan sağlıklı değil.
Tahıl Koridoru Anlaşması'nın Türkiye'nin önceliği olduğunu belirten kaynaklar, sıcak temasın sağlandığı bölgede yeni adımların tehlikeli olabileceği kanısında...
İsveç'in NATO üyelik süreci
İsveç'in NATO üyelik sürecini değerlendiren Cumhurbaşkanı kaynakları, terörle mücadele yasasının önemli bir adım olarak görüldüğünü ancak hala ciddi sorunların bulunduğunu ifade etti.