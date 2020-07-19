Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii’ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Temmuz’da ibadete açılacak Ayasofya Camii’nde yapılan çalışmalar ve hazırlıklar hakkında yetkililerden bilgi alıyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'nde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulunuyor. 10 Temmuz'daki Danıştay'ın kararının ardından müze statüsünden çıkarılarak yeniden camiye statüsünü kazan Ayasofya'da 24 Temmuz'da ilk cuma namazı kılınacak.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya açıklaması: Ayasofya, esaret zincirinden kurtulmuştur. Bu zincir sökülüp atılmıştır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Ayasofya'nın 86 yıl sonra tekrar ibadete açılacak olmasıyla ilgili konuşan Erdoğan, 'Buradan müzeden aslına Ayasofya'nın tekrar camiye dönüşmesi bu milletin en doğal en tabii hakkıdır. Zannediyorum ki bu yara şu anda tedavi edildiği için, böyle bir kararı da gerek Danıştay 10'uncu dairemiz, gerekse şahsımın onayıyla birlikte yürürlüğe girmiş olması bizim aslında tarihe bir borcumuzdu ve bu borç ifa edildi
. Bu, Ayasofya'nın esaret zincirinden kurtulmasıdır. Bu zincir sökülüp atılmıştır. ' dedi.
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Ayasofya Camii'nin girişindeki müze tabelaları kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Temmuz Cuma günü Ayasofya'nın ibadete açılacağını söylemesinin ardından tarihi mekanda hazırlıklar sürüyor. Caminin girişinde müzeye ilişkin yer alan tabelalar kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılacağını açıklamıştı. Açıklamanın ardından ibadete açılmaya gün sayan Ayasofya Camii'nde hazırlıklar devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait müzeye ilişkin yer alan tabelaları kaldırıldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya, kiliseden değil müzeden camiye dönüştürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Son günlerdeki önemli bir gelişme de Ayasofya'nın statüsü konusunda yaşandı. Müzeden camiye döndürülerek vakfiyesindeki amaca uygun şekilde hizmet verecek olması hepimizi sevindirmiştir. Burada bir kez daha Ayasofya'nın kiliseden değil müzeden camiye dönüştürüldüğünün altını çizmek istiyorum' dedi.
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ve Vali Yerlikaya Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu
Ayasofya Camii'ne gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya incelemelerde bulundu.
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Hüsnü Bayramoğlu'ndan Erdoğan'a: Ayasofya'da Cuma namazını sizin kıldırmanızı istiyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bediüzzaman Said Nursi'nin, 'Ayasofya'nın açılmasını ben göremeyeceğim. Kabrimden seyredeceğim. Hüsnü görecek' dediği talebesi ve son vekili Hüsnü Bayramoğlu'nu aradı. Bayramoğlu'nun 'Cuma namazını sizin kıldırmanızı istiyoruz.' şeklindeki isteğine Cumhurbaşkanı Erdoğan gülümseyerek, 'O kadar da değil.' yanıtını verdi.
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Vali Yerlikaya'dan Ayasofya paylaşımı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından Ayasofya paylaşımında bulundu. Vali Yerlikaya'nın paylaştığı videoda 'Kavuşyoruz' ifadeleri yer aldı.
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