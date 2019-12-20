Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Yaptırımlar yerli üretim için motive eder

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye karşı yaptırım kararlarını eleştirdi. Oktay, "S-400, F-35 ile başlayan süreçte bizi yaptırımlarla tehdit edenler, tehditlerin bizi yerli tasarım ve üretime daha motive edeceğini bilmelidir" dedi. Oktay'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Kürt düşmanı olanlar da Kürtlere yönelik tüm gelişmelerin ve çözümlerin önünde engel olanlar da PKK'nın tüm eylemlerine ses çıkarmayan HDP'nin kendisidir.

Gazi Meclisimizin Genel Kurulunda, dört parti grubu, ABD Senatosu'nun '1915 olaylarına dair tarihi ve hukuki dayanağı bulunmayan kararı'nı kınayıp reddederken, ne yazık ki HDP, Türkiye'nin partisi olduğunu gösterememiştir.