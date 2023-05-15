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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 16 üyesi milletvekili seçildi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 16 üyesi, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, AK Parti'den milletvekili seçildi.

11:48 . 15/05/2023 Pazartesi
IHA
Kabine’nin 16 üyesi milletvekili seçildi.

Kabine’nin 16 üyesi milletvekili seçildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. Bölge, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. Bölge, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. Bölge, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir milletvekili olarak yeni dönemde Meclis sıralarında yerini alacak.


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir 1. Bölge, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. Bölge, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kahramanmaraş, Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon Milletvekili oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank.
14 Mayıs seçimi oy oranları ve dakika dakika son gelişmeler: 81 il 922 ilçeden anlık sonuçlar Yeni Şafak'ta
14 Mayıs seçimi oy oranları ve dakika dakika son gelişmeler: 81 il 922 ilçeden anlık sonuçlar Yeni Şafak'ta

14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sandık başında gitti. Sandıklar 17.00 itibarıyla kapandı ve seçim sonuçları için geri sayım başladı. 14 Mayıs seçim sonuçları ilan edildiğinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan veya Millet İttifakı ile Emek ve Özgürlük İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olacak. Seçim sonuçları açıklanmaya başlandığı andan itibaren Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları il il, ilçe ilçe ve bölge bölge canlı ve anlık olarak yenisafak.com'da yer alan seçim sonuçları sayfasından güncel veriler ile takip edilebilecek. Vatandaşlar sandıkların kapanması ile, 'Kim kazandı? 14 Mayıs seçim sonuçları' şeklinde aramalarını yoğunlaştırdı. İşte seçim sonuçları, oy oranları ve 'Kim kazandı?' sorusunun yanıtı...



#Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
#Seçim
#28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi
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