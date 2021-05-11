Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İsrail’in işgal ve zulmüne 'dur' demek için ortak mücadele çağrısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kudüs'teki kiliselerin, ortak bir bildiriyle İsrail'in şiddete ve provokatif eylemlerine son vermesi çağrısında bulunduğunu belirterek, kiliselerin ortak bildirisini paylaştı.
İbrahim Kalın, "İsrail'in işgal ve zulmüne ve fanatik Yahudilerin ihlallerine dur demek için sağduyu ve vicdan sahibi tüm Müslüman, Hristiyan ve Yahudiler ortak mücadele etmeli" ifadelerini kullandı.
Kudüs’teki kiliseler ortak bir bildiriyle İsrail’in şiddete ve provokatif eylemlerine son vermesi çağrısında bulundu. İsrail’in işgal ve zulmüne ve fanatik Yahudilerin ihlallerine dur demek için sağduyu ve vicdan sahibi tüm Müslüman, Hristiyan ve Yahudiler ortak mücadele etmeli. pic.twitter.com/2MmfEtutqu
Kudüs’teki kiliseler ortak bir bildiriyle İsrail’in şiddete ve provokatif eylemlerine son vermesi çağrısında bulundu. İsrail’in işgal ve zulmüne ve fanatik Yahudilerin ihlallerine dur demek için sağduyu ve vicdan sahibi tüm Müslüman, Hristiyan ve Yahudiler ortak mücadele etmeli. pic.twitter.com/2MmfEtutqu— Ibrahim Kalin (@ikalin1) May 11, 2021