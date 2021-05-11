Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İsrail’in işgal ve zulmüne 'dur' demek için ortak mücadele çağrısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kudüs'teki kiliselerin, ortak bir bildiriyle İsrail'in şiddete ve provokatif eylemlerine son vermesi çağrısında bulunduğunu belirterek, kiliselerin ortak bildirisini paylaştı.

İbrahim Kalın, "İsrail'in işgal ve zulmüne ve fanatik Yahudilerin ihlallerine dur demek için sağduyu ve vicdan sahibi tüm Müslüman, Hristiyan ve Yahudiler ortak mücadele etmeli" ifadelerini kullandı.

Kudüs’teki kiliseler ortak bir bildiriyle İsrail’in şiddete ve provokatif eylemlerine son vermesi çağrısında bulundu. İsrail’in işgal ve zulmüne ve fanatik Yahudilerin ihlallerine dur demek için sağduyu ve vicdan sahibi tüm Müslüman, Hristiyan ve Yahudiler ortak mücadele etmeli. pic.twitter.com/2MmfEtutqu REKLAM May 11, 2021

DÜNYA Mescid-i Aksa’nın avlusunda çıkan yangını kutlayan vahşi İsrailliler aynı şarkıyı Devabişe bebeğin katliamında da söylemişti

OYNAT 00:27 Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'daki yangını kutlama yaparak izledi İsrail polisi, akşam namazından sonra bir kez daha işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı. İsrail polisinin saldırısı esnasında çıkan yangın Harem-i Şerif'teki bir ağaca sıçradı. Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, fanatik Yahudilerin yangını sevinç gösterileri eşliğinde kutladığı görüldü. Görüntüler büyük tepki çekerken, yangının Mescid-i Aksa itfaiyesinin müdahalesiyle söndürüldüğü belirtildi.

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