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Gündem Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalından İsrailin işgal ve zulmüne dur demek için ortak mücadele çağrısı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İsrail’in işgal ve zulmüne 'dur' demek için ortak mücadele çağrısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail'in işgal ve zulmü ile fanatik Yahudilerin ihlallerine "dur" demek için, sağduyu ve vicdan sahibi tüm Müslüman, Hristiyan ve Yahudilerin ortak mücadele etmesi çağrısında bulundu. Kalın, "İsrail'in işgal ve zulmüne ve fanatik Yahudilerin ihlallerine dur demek için sağduyu ve vicdan sahibi tüm Müslüman, Hristiyan ve Yahudiler ortak mücadele etmeli" dedi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalından İsrail’in işgal ve zulmüne dur demek için ortak mücadele çağrısı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kudüs'teki kiliselerin, ortak bir bildiriyle İsrail'in şiddete ve provokatif eylemlerine son vermesi çağrısında bulunduğunu belirterek, kiliselerin ortak bildirisini paylaştı.

İbrahim Kalın, "İsrail'in işgal ve zulmüne ve fanatik Yahudilerin ihlallerine dur demek için sağduyu ve vicdan sahibi tüm Müslüman, Hristiyan ve Yahudiler ortak mücadele etmeli" ifadelerini kullandı.

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Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'daki yangını kutlama yaparak izledi
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Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'daki yangını kutlama yaparak izledi
İsrail polisi, akşam namazından sonra bir kez daha işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı. İsrail polisinin saldırısı esnasında çıkan yangın Harem-i Şerif'teki bir ağaca sıçradı. Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, fanatik Yahudilerin yangını sevinç gösterileri eşliğinde kutladığı görüldü. Görüntüler büyük tepki çekerken, yangının Mescid-i Aksa itfaiyesinin müdahalesiyle söndürüldüğü belirtildi.


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