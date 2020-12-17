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Gündem Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalından üniversiteler fuhuş evleri yorumuna tepki Gereken işlemlerin yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz
POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 'üniversiteler fuhuş evleri' yorumuna tepki: Gereken işlemlerin yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun üniversitelere yönelik sarf ettiği tepki çeken sözlere tepkiler art arda geliyor. Son olarak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Üniversitelerimizi zan altında bırakan kerih ve sakil açıklamayla ilgili gereken işlemlerin yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun katıldığı bir televizyon programında üniversiteler için "Neredeyse fuhuş evleri" sözleri, infiale neden oldu. Sosyal medyada da büyük tepki toplayan ifadeler hakkında Twitter hesabından açıklama yapan

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, "Üniversitelerimizi zan altında bırakan kerih ve sakil açıklamayla ilgili gereken işlemlerin yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun katıldığı bir televizyon programında üniversiteler için "Neredeyse fuhuş evleri" sözleri, infiale neden oldu. Sosyal medyada da büyük tepki toplayan ifadeler hakkında açıklama yapan SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sofuoğlu'nun sözlerinin kabul edilmesi ve hoş görülmesinin hiçbir şekilde mümkün olmadığını dile getirerek, söz konusu konuşma ile ilgili gerekli işlemlerin yapılacağını söyledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ise, "'Fuhuş Evleri" söylemini tasvip etmemiz mümkün değildir. Derhal Sakarya'mızdan, Sakarya Üniversitemizden ve tüm öğrenci kardeşlerimizden özür dilemelidir." ifadelerini kullandı.

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