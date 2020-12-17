Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 'üniversiteler fuhuş evleri' yorumuna tepki: Gereken işlemlerin yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun katıldığı bir televizyon programında üniversiteler için "Neredeyse fuhuş evleri" sözleri, infiale neden oldu. Sosyal medyada da büyük tepki toplayan ifadeler hakkında Twitter hesabından açıklama yapan
Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, "Üniversitelerimizi zan altında bırakan kerih ve sakil açıklamayla ilgili gereken işlemlerin yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.
Üniversitelerimizi zan altında bırakan kerih ve sakil açıklamayla ilgili gereken işlemlerin yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. @FatihSavasan https://t.co/wWYNxbMCS8
Üniversitelerimizi zan altında bırakan kerih ve sakil açıklamayla ilgili gereken işlemlerin yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. @FatihSavasan https://t.co/wWYNxbMCS8— Ibrahim Kalin (@ikalin1) December 17, 2020