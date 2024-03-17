|
Gündem

Cumhuriyet Kulesi’ni Erdoğan açacak

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı Turgut Altınok, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 109’uncu yıl dönümünde (yarın) başkente “Atatürk Cumhuriyet Kulesi”ni kazandıracaklarını belirtti.

Haber Merkezi
04:00 - 17/03/2024 Pazar
Güncelleme: 03:36 - 17/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Cumhuriyet Kulesi
Cumhuriyet Kulesi

Altınok, Keçiören'deki kulenin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağını da sözlerine ekledi.


MAL VARLIĞIM AZALDI

Kırşehir Dernekler Federasyonu iftarına katılan Altınok, “31 Mart’ta emaneti alacağız, Ankara’yı bir dünya başkenti yapacağız. Şirin Kırşehirimiz, Anadolumuza da daha önce yaptığımız hizmetlerin çok daha fazlasını yapacağız” dedi. Çıkışta gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Altınok, ABB Başkanı ve Adayı CHP’li Mansur Yavaş’ı eleştirdi. Altınok, “Herkes kendisinden şüphe etsin, benden değil. Kendimizden şüphemiz yok. Mal varlığımız çoğalmamış, aksine azalmış” şeklinde konuştu.


#Ankara
#Turgut Altınok
#Recep Tayyip Erdoğan
4 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Sütanneye fitre verilir mi?