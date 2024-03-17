Cumhuriyet Kulesi’ni Erdoğan açacak

Kırşehir Dernekler Federasyonu iftarına katılan Altınok, “31 Mart’ta emaneti alacağız, Ankara’yı bir dünya başkenti yapacağız. Şirin Kırşehirimiz, Anadolumuza da daha önce yaptığımız hizmetlerin çok daha fazlasını yapacağız” dedi. Çıkışta gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Altınok, ABB Başkanı ve Adayı CHP’li Mansur Yavaş’ı eleştirdi. Altınok, “Herkes kendisinden şüphe etsin, benden değil. Kendimizden şüphemiz yok. Mal varlığımız çoğalmamış, aksine azalmış” şeklinde konuştu.