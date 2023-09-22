Cumhuriyet'in 100. yılında Asya ve Avrupa 'Anadolu’da' buluşacak

Anadolu Üniversitesinin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerine yürüyen ülkemizin vizyonu ile Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı etkinlikleri kapsamında çok sayıda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif projeye ev sahipliği yapacağını ifade eden Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, bu etkinliklerin ilklerinden olan iki konferansın Asya ve Avrupa’nın buluşma noktası İstanbul’da gerçekleştirileceğini belirtti.

Rektör Erdal: Üniversitemiz büyük bir coşkuyla Cumhuriyetimizin 100. yıl organizasyonlarını hayata geçirmeye başlıyor

Organizasyonların Asya ve Avrupa kıtalarının açık ve uzaktan eğitim alanındaki en büyük üniversitelerinin katılımıyla gerçekleşeceğini sözlerine ekleyen Rektör Erdal, organizasyonlarda dünya çapında tanınınmış akademisyenlerin de davetli konuşmacı olarak yer alacağını ifade etti. Rektör Erdal sözlerine şu şekilde devam etti: “Anadolu Üniversitesi olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef olarak gösterdiği muasır medeniyetler seviyesini ülkü edinerek Üniversitemizi uluslararasılaşma noktasında daha ileriye taşıyacağız. Bu kapsamda bilimsel organizasyonlarla iş birliklerimizi geliştirecek ve eğitim başta olmak üzere birçok alanda ülkemiz yükseköğretimine katkı sağlayacak yeni projeler ortaya koyacağız.”

Cumhuriyetin 100. Yılında Asya ve Avrupa “Anadolu’da” buluşacak

Anadolu Üniversitesi 2023 yılında Avrupa Açık ve Uzaktan Öğrenim Üniversiteleri Birliği (EADTU) yıllık konferansına da ev sahipliği yapacak. Asya ve Avrupa üniversitelerinin toplantılarına Anadolu Üniversitesinin ev sahipliği yapacak olması her iki kıtanın önde gelen üniversitelerinin Türkiye’de buluşması olarak değerlendiriliyor. Böylece Anadolu Üniversitesi, Asya ve Avrupa kıtalarının önde gelen üniversitelerini Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye’de buluşturacak.



