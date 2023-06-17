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Daha grup yokken süre hesabı başladı

Uğur Duyan
04:00 . 17/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu.

Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu.

TBMM'de ortak grup oluşturmak için bir araya gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ‘süre’ hesabına başladı. Üçlünün daha önce de kendi aralarında gerek telefon gerekse de yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdiğini aktaran kaynaklar, ortak grup oluşturmak için çatı parti formülünde uzlaşıldığını ve Demokrat Parti’nin de grupta yer alabileceğini söyledi. Kaynaklar ortak grubun “komisyonlarda söz sahibi olmak” amacında olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’nde Millet İttifakı’nın mitinglerde eşit konuşma ilkesinin işlemediğini belirten üçlü, Meclis'te kuracakları ortak grupta eşit konuşma ilkesi etrafında hareket edecek. Ortak grup oluşturma çalışmaları için 'çatı parti' formülüne odaklanan 3 parti; Meclis'teki temsil kabiliyetlerini komisyonlardaki dengeyi değiştirecek bir adım atma hazırlığında.



#Temel Karamollaoğlu
#Ahmet Davutoğlu
#Ali Babacan
#TBMM
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