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Daha neyi bekliyorsunuz

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Gazze için ‘acil kalıcı ateşkes’ çağrısı yaptı. Amerikan Newsweek dergisine konuşan Erdoğan, “Batı ülkelerine sormak lazım: Ateşkesin sağlanması için neyi bekliyorsunuz?” dedi.

04:00 - 22/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 01:42 - 22/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Emine Erdoğan.

Emine Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Amerikan haber dergisi Newsweek’e açıklamalarda bulundu. 7 Ekim’den bu yana İsrail’in Gazze’de eşi benzeri olmayan bir şiddete imza attığını ifade eden Erdoğan, “İsrail’in Filistin’deki siviller üzerine kurşun ve bombalar yağdırması karşısında hepimiz büyük bir dehşet ve endişe içindeyiz” dedi.

SAATTE 5 ÇOCUK ÖLÜYOR

İsrail tarafından öldürülen Filistinlilerin yüzde 73’ünün kadın ve çocuklardan oluştuğuna işaret eden Emine Erdoğan, Gazze’de saatte 5 çocuğun öldürüldüğünü, 7 bebeğin ise bombalar arasında dünyaya gözlerini açtığına vurguladı. Emine Erdoğan, “El-Şifa Hastanesinde çalışan bir doktorun, ‘en zor şeyin ölmüş küçük bir bebeğin vücuduna ‘meçhul bebek x’ yazmak’ olduğunu söylemesi, Gazzeli çocukların içinde bulunduğu dehşeti özetliyor. Kimliği belirlenemeyen askerler için kullanılan ‘meçhul asker’ tanımını, bir gün çocuklar için kullanacağımız kimin aklına gelirdi” şeklinde konuştu.

BATI’NIN TAVRINA ELEŞTİRİ

Emine Erdoğan, şöyle devam etti: “Filistin’de bir devlet, açıkça küresel insani değerlere ve uluslararası hukuka karşı gelerek insanlığa karşı suça varan savaş suçları işliyor. Dünyanın barış, düzen ve güvenliğini korumakla mükellef Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi 5 üyesine, Birleşmiş Milletler yetkililerine ve küresel değerlerin savunucusu olma iddiasında olan Batı ülkelerine sormak lazım: Ateşkesin sağlanması, insani yardımın bölgeye acilen ulaştırılması, bütün dünyanın güvenliğini tehdit eden krizin derhal durdurulması için neyi bekliyorsunuz? Krizi durdurabilecek güçte olan bu ülkeler neden sorumluluğu üstlenmekten kaçıyor?”


Emine Erdoğan ve lider eşlerinden dünyaya Gazze mesajı: Bu vahşeti durdurmak için hangi ölüm eşiğini bekliyorsunuz?
Emine Erdoğan ve lider eşlerinden dünyaya Gazze mesajı: Bu vahşeti durdurmak için hangi ölüm eşiğini bekliyorsunuz?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın inisiyatifiyle, lider eşleri bugün İstanbul'da 'Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi'nde bir araya geldi. Gazzeli masumların yaşadığı acıların sona erdirilmesi ve krizin çözümü için güçlü bir dayanışma sergilenmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde düzenlenen toplantının açılış konuşmasını Emine Erdoğan yaptı. Emine Erdoğan, "Bu vahşeti durdurmak için hangi ölüm eşiğini bekliyorsunuz? Filistin'deki haksız işgal sona ermeli, gasp edilen topraklar sahibi Filistinliler'e geri verilmelidir" ifadelerini kullandı. Emine Erdoğan tarafından okunan ortak çağrı metninde, "Devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ve ülke temsilcileri olarak tüm dünyaya, Gazze'de süren katliamları durdurmak için derhal ve topyekun harekete geçilmesi, Gazze'de okul, hastane ve diğer tıbbi tesisler, mülteci kampları, Birleşmiş Milletler tesisleri ve ibadethaneler dahil tüm sivil yerleşim yerlerini hedef alan İsrail saldırılarının derhal durdurulması, bu doğrultuda çatışmalara son verecek bir ateşkesin acilen tesisi çağrısında bulunuyoruz" denildi.


#Emine Erdoğan
#Filistin
#Gazze
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