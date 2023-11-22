Daha neyi bekliyorsunuz

Emine Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Amerikan haber dergisi Newsweek’e açıklamalarda bulundu. 7 Ekim’den bu yana İsrail’in Gazze’de eşi benzeri olmayan bir şiddete imza attığını ifade eden Erdoğan, “İsrail’in Filistin’deki siviller üzerine kurşun ve bombalar yağdırması karşısında hepimiz büyük bir dehşet ve endişe içindeyiz” dedi.
SAATTE 5 ÇOCUK ÖLÜYOR
İsrail tarafından öldürülen Filistinlilerin yüzde 73’ünün kadın ve çocuklardan oluştuğuna işaret eden Emine Erdoğan, Gazze’de saatte 5 çocuğun öldürüldüğünü, 7 bebeğin ise bombalar arasında dünyaya gözlerini açtığına vurguladı. Emine Erdoğan, “El-Şifa Hastanesinde çalışan bir doktorun, ‘en zor şeyin ölmüş küçük bir bebeğin vücuduna ‘meçhul bebek x’ yazmak’ olduğunu söylemesi, Gazzeli çocukların içinde bulunduğu dehşeti özetliyor. Kimliği belirlenemeyen askerler için kullanılan ‘meçhul asker’ tanımını, bir gün çocuklar için kullanacağımız kimin aklına gelirdi” şeklinde konuştu.
BATI’NIN TAVRINA ELEŞTİRİ
Emine Erdoğan, şöyle devam etti: “Filistin’de bir devlet, açıkça küresel insani değerlere ve uluslararası hukuka karşı gelerek insanlığa karşı suça varan savaş suçları işliyor. Dünyanın barış, düzen ve güvenliğini korumakla mükellef Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi 5 üyesine, Birleşmiş Milletler yetkililerine ve küresel değerlerin savunucusu olma iddiasında olan Batı ülkelerine sormak lazım: Ateşkesin sağlanması, insani yardımın bölgeye acilen ulaştırılması, bütün dünyanın güvenliğini tehdit eden krizin derhal durdurulması için neyi bekliyorsunuz? Krizi durdurabilecek güçte olan bu ülkeler neden sorumluluğu üstlenmekten kaçıyor?”