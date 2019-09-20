Damper kapağı kazasında tahliye

Ankara'da, ODTÜ Psikoloji Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi İrem Kütük'ün (21) üniversite yerleşkesinde kaldırımda yürürken, kamyonetin yana açılan damper kapağının çarpması sonucu ölmesiyle ilgili davada tutuklu yargılanan sürücü Tahir Kepenek'in, kazadan yaklaşık 4,5 ay sonra tahliye edildiği ortaya çıktı.

İrem Kütük

DURUŞMA ERTELENDİ

Davanın önceki gün görülen duruşmasına, tutuksuz sanık Tahir Kepenek ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme, sanık avukatının “arkaya açılır damper kapağının üniversite yönetimi tarafından değiştirildiği” iddiasıyla ilgili üniversitenin gönderdiği yazıya yer verdi. Yazıda, araç üzerinde hiçbir değişiklik olmadığı belirtildi. Ayrıca tanık olarak dinlenmeleri için tebligat gönderilmediğinin tespit edildiğini belirten mahkeme, bu kişilere tebligat gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.