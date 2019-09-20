Gündem Damper kapağı kazasında tahliye
3. SAYFA

Damper kapağı kazasında tahliye

ODTÜ öğrencisi İrem Kütük, 26 Kasım 2018’de kampüste kaldırımda yürürken yanından geçen Tahir Kepenek yönetimindeki, kamyonetin açılan kapağının başına çarpması sonucu hayatını kaybetmişti

Haber Merkezi Yeni Şafak
Olayın kamera görüntüsü
Olayın kamera görüntüsü

Ankara'da, ODTÜ Psikoloji Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi İrem Kütük'ün (21) üniversite yerleşkesinde kaldırımda yürürken, kamyonetin yana açılan damper kapağının çarpması sonucu ölmesiyle ilgili davada tutuklu yargılanan sürücü Tahir Kepenek'in, kazadan yaklaşık 4,5 ay sonra tahliye edildiği ortaya çıktı.

İrem Kütük

DURUŞMA ERTELENDİ

Davanın önceki gün görülen duruşmasına, tutuksuz sanık Tahir Kepenek ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme, sanık avukatının “arkaya açılır damper kapağının üniversite yönetimi tarafından değiştirildiği” iddiasıyla ilgili üniversitenin gönderdiği yazıya yer verdi. Yazıda, araç üzerinde hiçbir değişiklik olmadığı belirtildi. Ayrıca tanık olarak dinlenmeleri için tebligat gönderilmediğinin tespit edildiğini belirten mahkeme, bu kişilere tebligat gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

ODTÜ'de İrem'i hayattan koparan ihmalin görüntüleri ortaya çıktı
OYNAT 01:44
ODTÜ'de İrem'i hayattan koparan ihmalin görüntüleri ortaya çıktı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencisi İrem Kütük'ün, üniversitede kamyonetin açık kasa kapağının başına çarpması sonucu hayatını kaybettiği olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Kamyonetin kasasının açık olmasına rağmen şoförün aracı sürmeye devam ettiği görüldü. Kasanın kaldırımda yürüyen bir erkek öğrenciyi de teğet geçtiği görülüyor. Kamyonet sürücüsü Tahir Kepenek hakkında 'taksirle öldürme' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.


49 ilin emniyet müdürü değişti

49 ilin emniyet müdürü değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.
TCDDye yeni genel müdür

TCDD'ye yeni genel müdür

​TCDD Müdürlüğü'ne Ali İhsan Uygun getirildi.
İstanbulda 28 Şubat hortladı

İstanbul'da 28 Şubat hortladı

İBB'de ​Necip Fazıl, Mustafa Kutlu ve İskender Pala'nın eserleri yasaklandı.
CHP ve İYİ Parti terörü korudu

CHP ve İYİ Parti terörü korudu

Orman yangınları konusunda PKK'nın kınanma önergesini reddettiler.
Evlat nöbetine halel getirmeyin

Evlat nöbetine halel getirmeyin

​Erdoğan Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan anneler konusunda uyardı.
İcat çıkaran çocuklar

İcat çıkaran çocuklar

Teknofest'i ​2 günde 250 bin kişi ziyaret etti.

Türk ordusu Suriye'ye giremez

Türk ordusu Suriye'ye giremez

Pentagon Suriye'de kışkırtmaya devam ediyor.
Boş mezar başında ağlıyorum

Boş mezar başında ağlıyorum

​5 yıl önce kızı PKK tarafından kaçırılan annenin dramı
Dünyada<br>düşük faiz dönemi

Dünyada
düşük faiz dönemi

47 Merkez Bankası faize karşı silahını çekti.
Kartal darmadağın!

Kartal darmadağın!

Öne geçtiğimiz maçta son dakikalarda yıkıldık.
Oyalama olursa<br>çalışmalar biter

Oyalama olursa
çalışmalar biter

​Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD'ye güvenli bölge uyarısı.
Tunus'un diktatörü öldü

Tunus'un diktatörü öldü

​Arap Baharı protestolarında Suudi Arabistan'a kaçmıştı.
Rumlara yeni uyarı

Rumlara yeni uyarı

'Türk kıta sahanlığında çalışma yapamazsınız'
Trabzonspor'dan <br>kötü başlangıç

Trabzonspor'dan
kötü başlangıç

Grup aşamasındaki ilk maçtan mağlup ayrıldık.
Heyecan olmasın<br>diye söylememişler

Heyecan olmasın
diye söylememişler

Şampiyon güreşçimiz TVNET'e konuştu.
İdlib'i veto ettiler

İdlib'i veto ettiler

​Rusya ve Çin, ateşkesle ilgili tasarıya 'ret' çıkardı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.