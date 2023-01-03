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Danışman özerklik istedi

Terör örgütü PKK’yı destekleyen paylaşımları ile gündeme gelen CHP Genel Başkan Danışmanı Avukat Nuşirevan Elçi, parti içini karıştıracak açıklamalarda bulundu. Kuzey Irak’ta yayın yapan Rudaw TV’ye konuşan Elçi, "Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi diyoruz artık. Adı özerklik veya başka türlü de konulabilir. Bunun değiştirilmesi gerekiyor zaten" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Danışman özerklik istedi
CHP Genel Başkan Danışmanı Avukat Nuşirevan Elçi

Terör örgütü PKK’yı destekleyen paylaşımları ile gündeme gelen CHP Genel Başkan Danışmanı Avukat Nuşirevan Elçi, parti içini karıştıracak açıklamalarda bulundu. Kuzey Irak’ta yayın yapan Rudaw TV’ye konuşan Elçi, Kürt sorununun çözümü için ‘özerkliği’ işaret etti. “CHP iktidar olmadığı sürece sorunu (Kürt sorunu) çözemez” diyen Elçi, şunları söyledi: “Projeleri tabii ki var. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi diyoruz artık. Adı özerklik veya başka türlü de konulabilir. Bunun değiştirilmesi gerekiyor zaten. Tüm yetki ve imkanların tek bir yerde toplanması zaten başından beri yanlıştı. Hem Kürtler için hem de diğer halklar için yetkilerin dağıtılması zaten gerekli.”

KÜRDİSTAN BÖLGESİ SORUSU

Danışman Elçi, “Özerklik dediniz. Irak'ta, Kürdistan Bölgesi’nde bir model var. CHP böyle bir modelin Türkiye'de daha hayata geçirilmesi için öncülük edebilir mi?” sorusu üzerine ise “Kürdistan Bölgesi diye bir statü gerçekleşmiş durumda ve tüm Kürtler de bundan memnun. Türkiye'de herkesin her şeyi rahatça konuşabildiği bir ortamın geliştirilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Elçi bölücü terör örgütü ağzıyla konuştu: Özerklik olabilir
OYNAT 00:51
Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Elçi bölücü terör örgütü ağzıyla konuştu: Özerklik olabilir
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nın danışmanı Nuşirevan Elçi skandal sözlere imza attı. CHP Genel Merkezi'nde yaptığı röportajda, 'Devletin yapısı değiştirilmeli, yerel yönetimlerin güçlendirilmeli, özerklik olabilir' ifadeleriyle, bölücü zihniyetin sözde hedeflerini propaganda cümleleri olarak sıraladı. PKK'ya destek veren paylaşımları ile bilinen Elçi, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun sözde 'Kürdistan' ifadesinden rahatsız olmadığını belirtti.
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