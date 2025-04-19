Danıştay’da kanun yararına temyiz dönemi

İdari yargıda çığır açan bir uygulama başladı. Bugüne kadar istinaf mahkemelerinde kesinleşen idari davalar, temyiz sınırı altında kaldığı için Danıştay incelemesine konu olamıyordu. Ancak artık Danıştay Başsavcılığı, istinaf kanun yolu kapsamında Bölge İdare Mahkemeleri'nce kesin karar verilen dosyaları ‘kanun yararına temyiz’ yoluyla gündemine alabilecek. Bu şekilde ülke genelinde hukuk kurallarının uygulanması yönünden birlik sağlanmış oldu. Danıştay başsavcısı yalnız tarafların itirazıyla değil, kendi tespitiyle resen de hukuka aykırılık gördüğü kararları inceleyerek Danıştay’ın ilgili dairesine taşıyabilecek.





AİHM’İN İHLAL KARARLARINA ÖNLEM

Danıştay başsavcısı tarafından idare ve vergi mahkemesi kararları hakkında istinaf mahkemelerince kesin verilen veya temyiz edilmeden kesinleşmiş kararların da kanun yararına temyiz edilmesinin önü açıldı. Böylece Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu konuda ‘mahkemeye erişim hakkı’ ve ‘adil yargılanma hakkının’ ihlali yolundaki kararlara engel olunacak.





DÖRT SORUNA DOĞRUDAN ÇÖZÜM

Yeni uygulama, hukukçuların uzun süredir dile getirdiği dört temel soruna çözüm sunuyor. Amaç, benzer davalarda farklı kararların önüne geçerek içtihat birliğini sağlamak ve temyiz sınırı nedeniyle oluşan adaletsizlikleri gidermek. Yargıtay’a erişim kolaylaştırılarak Danıştay’ın hukuk kurallarına aykırı kararları yeniden değerlendirmesi mümkün hale geliyor. Böylece mahkemeler arası karar çelişkilerinin giderilmesi hedefleniyor.





VATANDAŞ DA BAŞVURABİLECEK

Yeni süreçle vatandaş veya idare, kesinleşmiş İstinaf kararında hukuk kuralı ihlali olduğunu düşünürse Danıştay Başsavcılığı’na başvurup kanun yararına temyiz talep edebilecek. Başsavcılık uygun bulursa dosya Danıştay’a taşınacak ve karar yeniden değerlendirilecek.



