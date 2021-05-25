Darbe CHP'nin geninde var: Yaşananlar 27 Mayıs’ı hatırlatıyor

ABDULLAH SARİCA

Merhum Başbakan Adnan Menderes’in gelini Ümran Menderes, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin 61. yıl dönümünde, son günlerde yaşanan olaylar ve CHP’lilerin Menderes’le ilgili imalı açıklamalarına tepki gösterdi. Yeni Şafak’a konuşan Adnan Menderes’in 2011’de vefat eden oğlu merhum Aydın Menderes’in eşi Ümran Menderes, o dönemde çok üzücü olaylar yaşandığını ve seçimle gelmiş hükumetin, bir grup cuntacı tarafından darbeyle indirildiğini kaydetti. Darbeden radyodan haberdar olduklarını ve irkildiklerini kaydeden Menderes, “Tabii ki Menderes’i sevenler ve ona oy verenler tarafından çok üzücü bir gündü ama diğerleri için adeta bir bayramdı” ifadelerini kullandı.

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27 Mayıs askeri darbesi üzerinden 61 yıl geçti. Merhum Başbakan Adnan Menderes’in gelini Ümran Menderes darbenin yıl dönümünde Yeni Şafak’a açıklamalarda bulundu.

AMACI ÜLKESİNE HİZMETTİ

Eşi Aydın Menderes’ten o günlere dair duyduklarının üzücü şeyler olduğunu dile getiren Menderes, şunları kaydetti: “Eşim henüz 14 yaşında bir çocuktu ve aile olarak büyük üzüntü yaşıyorlardı. Başvekilimiz için çok endişelilerdi. O dönemde ‘talebeler öldürülüp üzerlerine asfalt dökülmüş’, ‘bir kısmı da kıyma makinelerinden geçirilerek yok edilmişler’ gibi mizansenler hazırlanmıştı. İnsan bunu söylerken bile çok rahatsız oluyor. Ülkesine hizmetten başka amacı olmayan bir siyasetçiye yakıştırılan bu canice role ne denilir bilemiyorum.”

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HELALLEŞMELERİNE FIRSAT VERİLMEDİ

Eşi Aydın Menderes’in inançlı bir insan olduğunu ve yaşananlara “kader” diye baktığını anlatan Menderes, “İnançları ve kişiliği gereği kin ve düşmanlık besleyen bir insan değildi. Ama helalleşmelerine fırsat verilmemesine çok üzülürdü” ifadelerini kullandı.

KEMİKLEŞMİŞ MENDERES DÜŞMANLIĞI VAR

Ümran Menderes, CHP’nin Adnan Menderes üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yaptığı açıklamalara da tepki göstererek, “CHP’liler, son dönemlerde sistematik olarak merhum Başbakanımız Adnan Menderes üzerinden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tehdit ediyor. ‘Erdoğan’ın sonu Menderes’e benzemesin’, ‘Vatana ihanetten yargılayacağız’ gibi ifadeler çok üzücü. Darbelerden medet umdukları görülüyor. Bu onların genlerine işlemiş. Darbelerden sonra CHP’nin içinde de bunun çok yanlış olduğunu düşünenler olmakla birlikte, kemikleşmiş bir Adnan Menderes düşmanlığı olanlar da mevcut. Yaptıklarından memnunlar. ‘Size de böyle yaparız, yaptırırız’ demeye çalışıyorlar. Veyahut da birilerini uyandırmaya çalışıyorlar. Kışkırtıcı bir durum var ortada. Bu çok tehlikeli. Tam da birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde, oy uğruna güzel ülkemize yazık etmeyelim. Kendinizi düşünmüyorsanız bile çocuklarınızı, torunlarınızı düşünün lütfen” dedi.

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