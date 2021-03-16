Darbe girişimine kadeh kaldıran CHP’li Başkan Gürkan: Darbeye kadeh kaldıran şerefsizdir

Edirne Belediye Başkanı CHP’li Recep Gürkan, 15 Temmuz gecesi FETÖ'nün darbe girişimine kadeh kaldırıp sevinç şarkıları söylediği görüntüler ortaya çıkmıştı. İçkili bir mekanda kutlama yapan Gürkan, mekandakilere bir de konuşma yaparak, “36 yıl önceki geceyi tekrar yaşıyoruz. O zaman haberimiz yoktu, şimdi var” demişti.

Olayla ilgili hakkında soruşturma başlatılan ve "suçu ve suçluyu övmek" suçundan 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Gürkan, Halk TV'den Hakan Çelenk'e yaptığı açıklamada, o görüntülere dair şunları söyledi:

“Kadehi kaldırarak 'İçelim' diyorum. İçki literatürünü bilmeyenler diyor ki 'Darbenin şerefine kadeh kaldırdı'. Recep Gürkan’ı bilen biliyor. Darbenin şerefine kadeh kaldıran da şerefsizdir, darbecilere destek olan da şerefsizdir.”

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GÜNDEM Edirne Belediye Başkanı Gürkan darbenin şerefine kadeh kaldırmış