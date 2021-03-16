Gündem Darbe girişimine kadeh kaldıran CHPli Başkan Gürkan Darbeye kadeh kaldıran şerefsizdir
EDİRNE

Darbe girişimine kadeh kaldıran CHP’li Başkan Gürkan: Darbeye kadeh kaldıran şerefsizdir

FETÖ'nün darbe girişimini, bir mekanda kadeh kaldırıp “36 yıl sonra aynı geceyi bir daha yaşıyoruz. Ama o zaman haberimiz yoktu, şimdi haberimiz var içelim” sözleriyle kutlayan CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Darbenin şerefine kadeh kaldıran da şerefsizdir, darbecilere destek olan da şerefsizdir, darbecilerin önünü açan da şerefsizdir” açıklamasında bulundu.

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CHP'nin Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın darbe girişimine kadeh kaldırarak sevindiği görüntüler
CHP'nin Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın darbe girişimine kadeh kaldırarak sevindiği görüntüler

Edirne Belediye Başkanı CHP’li Recep Gürkan, 15 Temmuz gecesi FETÖ'nün darbe girişimine kadeh kaldırıp sevinç şarkıları söylediği görüntüler ortaya çıkmıştı. İçkili bir mekanda kutlama yapan Gürkan, mekandakilere bir de konuşma yaparak, “36 yıl önceki geceyi tekrar yaşıyoruz. O zaman haberimiz yoktu, şimdi var” demişti.

Edirne Belediye Başkanı Gürkan darbe şerefine kadeh kaldırmış
OYNAT 01:57
Edirne Belediye Başkanı Gürkan darbe şerefine kadeh kaldırmış
Edirne'nin CHP'li Belediye Başkanı ve aynı zamanda 31 Mart seçimlerinde yeniden CHP'nin adayı olan Recep Gürkan'ın, 15 Temmuz gecesi FETÖ'nün darbe girişimine kadeh kaldırıp sevinç çığlıkları attığı görüntüleri ortaya çıktı.

Olayla ilgili hakkında soruşturma başlatılan ve "suçu ve suçluyu övmek" suçundan 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Gürkan, Halk TV'den Hakan Çelenk'e yaptığı açıklamada, o görüntülere dair şunları söyledi:

“Kadehi kaldırarak 'İçelim' diyorum. İçki literatürünü bilmeyenler diyor ki 'Darbenin şerefine kadeh kaldırdı'. Recep Gürkan’ı bilen biliyor. Darbenin şerefine kadeh kaldıran da şerefsizdir, darbecilere destek olan da şerefsizdir.”

Edirne Belediye Başkanı Gürkan darbenin şerefine kadeh kaldırmış
GÜNDEM
Edirne Belediye Başkanı Gürkan darbenin şerefine kadeh kaldırmış

Darbe girişimine kadeh kaldırmıştı: Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a hapis cezası
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Darbe girişimine kadeh kaldırmıştı: Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a hapis cezası
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