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EDİRNE

Darbe girişimine kadeh kaldıran CHP’li Gürkan’ın görüntülerini çeken gazeteci: Kaçırıldım ve işkenceye uğradım

CHP’li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine kadeh kaldırdığı görüntüleri çeken gazeteci Şükrü Benli, görüntüleri kendisinden almak isteyenlerce kaçırıldığını ve işkenceye maruz bırakıldığını anlattı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenen Benli, "Senin belediye başkanının bana yaptırdığı bu olayla ilgili, başıma gelenlerle ilgili neler diyeceksin merakla bekliyorum" dedi.

Haber Merkezi İHA
Darbe girişimine kadeh kaldıran CHP’li Gürkan’ın görüntülerini çeken gazeteci: Kaçırıldım ve işkenceye uğradım
CHP'nin Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın darbe girişimine kadeh kaldırarak sevindiği görüntüler

Gazeteci Şükrü Benli, 15 Temmuz gecesi FETÖ darbe girişimini kutlayıp skandal görüntülere imza atan CHP’li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın görüntülerini yayınlamasının ardından şiddete maruz kalmıştı.

Görüntüleri kendisinden almak isteyenlerce kaçırıldığını ve işkenceye maruz bırakılan Benli, Bulgaristan’ın Svilengrad kentinde Türkiye’den gelen kişilerce Aralık 2018 yılında kaçırıldığını ve üç gün boyunca işkenceye maruz bırakıldığını ve cinsel tacize uğradığını söyledi.

"Çırılçıplak soyuldum 3 saate yakın insanlık dışı uygulamayı gördüm"

Benli, başına gelenleri şöyle anlattı: "Çektiğim o malum video sonrası başıma beklenmedik ve insanlık dışı bir takım olaylar geldi. O videoyu benden alabilmek için Svilengrad’ta bana abi diyen bazı kişiler tarafından kentinde kaçırılarak bir köy evine götürüldüm.

Edirne Belediye Başkanı Gürkan darbe şerefine kadeh kaldırmış
OYNAT 01:57
Edirne Belediye Başkanı Gürkan darbe şerefine kadeh kaldırmış
Edirne'nin CHP'li Belediye Başkanı ve aynı zamanda 31 Mart seçimlerinde yeniden CHP'nin adayı olan Recep Gürkan'ın, 15 Temmuz gecesi FETÖ'nün darbe girişimine kadeh kaldırıp sevinç çığlıkları attığı görüntüleri ortaya çıktı.

Orda çırılçıplak soyularak 3 saate yakın her türlü insanlık dışı uygulamayı gördüm. O üç saatin içerisinde de konu tümüyle Edirne Belediye Başkanı ile ilgiliydi. Onunla ilgili yazı yazmamam, bu görüntüleri bir yerlerde paylaşmamam ve görüntüleri onlara vermemle ilgiliydi.

"Askıdayken cinsel organıma elektrik verdiler"

Çırılçıplak bir haldeyim. Sen nasıl yazarsın, 'nasıl böyle şeyler gündeme getirirsin Edirne Belediye Başkanı hakkında' diye sırtıma, özellikle de böbreklerime yumruklar atıldı.

Doğruları da yanlışları da yazdığımı söyledim ama ’yanlışlar fazla olduğu için birilerinin gözüne batıyorum’ dedim. ’Hayır’ dediler. ’Sen bundan sonra hiç yazmayacaksın, bunun bedelini böyle ödetiriz’ dediler.

Askıdayken cinsel organıma elektrik verdiler. ’Özür dileyeceksin Edirne Belediye Başkanından, affetmesini isteyeceksin ondan’ dediler.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Kendisine yapılan işkence ve cinsel tacizle ilgili gözaltılar olduğunu anlatan Benli, "Biri firari, 4 kişinin gözaltına alındı. Oradan Edirne Cezaevi’ne sevk edildi ve 21 ay tutuklu kaldı. En son mahkeme Aralık ayındaydı. Tutukluluk göz önüne alınarak savıcının itirazına rağmen tahliye edildiler. Dosyada eksik kalan benim ifademle ilgili" dedi.

Kılıçdaroğlu'na seslendi: Diyeceklerini merakla bekliyorum


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenen Benli, uzun yıllar CHP’de aktif görev aldığını sözlerine ekleyerek, "Beni yazılarımdan paylaşımlarım nedeniyle gıyabımda partiden ihraç ettiler. CHP’nin Genel Başkanı grup konuşmalarında veya basın toplantılarında dile getirdiği bir olay var.

Gazetecilere çok önem verir, gazetecileri ön planda tutar. Evet Kılıçdaroğlu, hadi bakalım senin belediye başkanının bana yaptırdığı bu olayla ilgili, başıma gelenlerle ilgili bir gazeteciyim ben de. Bu konuda neler diyeceksin merakla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

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