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ANKARA

Darbe zihniyeti genlerinde var

104 emekli amiralin darbe imalı bildirisini savunurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kastederek, ‘Yargılamaları TRT’den canlı vereceğiz’ diyen CHP’li Aykut Erdoğdu, yeni bir skandala imza attı. Menderes’in katillerinin diliyle konuşan CHP’li Erdoğdu, Erdoğan’ı “vatana ihanetten” yargılamakla tehdit etti .

Haber Merkezi Yeni Şafak
Darbe zihniyeti genlerinde var
Aykut Erdoğdu

ABDULLAH SARİCA

Darbe zihniyeti genlerine işleyen CHP’liler ‘Menderes’in katillerinin diliyle konuşmaya devam ediyor.’ 104 emekli amiralin bildirisine destek vererek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tehdit eden CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, skandallarına yenisini ekledi.

  • CHP’li Erdoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı kastederek, “Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sizi seçimle indirdikten sonra vatana ihanetten yargılanmanız için bütün gücümle çalışacağım” ifadelerini kullandı. Yassıada zihniyetini çağrıştıran bu tehdit Erdoğdu’nun ilk skandalı değil.

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AMİRALLERİ SAVUNDU

104 emekli amiralin darbe imalı bildirisini savunan Erdoğdu, “Ben onların mahkemelerde yargılandığını göreceğim. Bütün bu yargılamaları da TRT’den canlı vereceğiz. Uluslararası dillerde de vereceğiz” tehdidinde bulundu. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da Erdoğan’ı hedef aldığı bir konuşmada, darbeciler tarafından idam edilen Başbakan Adnan Menderes’i örnek vererek, “Sonu benzemesin” ifadeleriyle tehdit etmişti.

BOŞ TEHDİT VE UCUZ HAKARETLER

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla dün Erdoğdu hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verilen dilekçede, Erdoğdu’nun paylaşımlarının tümüyle mesnetsiz, bir bütün olarak boş tehditlerden ve ucuz hakaretlerden müteşekkil sığ ve düzeysiz paylaşımlar olduğu ifade edildi. Ayrıca “Cumhurbaşkanına hakaret”ten suç duyurusunda bulunularak kamu davası açılması talep edildi.

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Çirkin tehdide soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şikayet üzerine, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Erdoğdu hakkında Cumhurbaşkanı’na hakaret içeren sözler sarf ettiği iddiasıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vekili tarafından verilen şikayet dilekçesi üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi. Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın’ın dilekçesinde, Erdoğdu’nun sosyal medya paylaşımlarının, ifade özgürlüğünün sınırlarını aşan, kişilik haklarına saldırı mahiyetinde olduğu belirtilmişti.

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