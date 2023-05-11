Darbecilere ‘güneş’ vadetti

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu KHK’lı FETÖ’cülere değil, darbeden tutuklu örgüt üyelerini serbest bırakmayı vadetti. Kılıçdaroğlu, önceki gün katıldığı Sakarya mitinginde KHK’lılar için daha önce verdiği geri dönüş sözünü yinelerken, “KHK’lılara barışı ve baharı getireceğim. Sadece güneşli günler değil, hem bahar, hem de çiçekleri olacak” dedi.

CHP’den gelen güneş vurgusu, 15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere kaset, kumpas, soru çalma gibi çok sayıda suçtan cezaevinde yatan örgütçülerin serbest bırakılmasının vaadi olarak yorumlandı. CHP İzmir milletvekili adayı Yücel Taşkın da Fetullahçılara baharı değil güneşi getireceğini söylemişti. CHP’li birçok isim de sosyal medya paylaşımlarında bahar ve güneş vurgusu yaptı. CHP Afyon İl Başkanı Yalçın Görgöz, “ KHK’lılara bahar gelecek, hiç endişe etmeyin.” ifadesini kullanırken, CHP Tunceli Milletvekili Adayı Hüsniye Karakoyun ise “15 Mayıs sabahı güneş haklıdan yana doğacak.” dedi.

FETÖ’CÜLERİ SEVİNDİRDİ

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğu’nun ‘güneş’ ifadesinden sonra örgüte yakın bazı hesaplardan da benzer paylaşımlar yapıldı. Fetullahçı Akın İpek, KHK’lıların suçlu olmadığını söylerken, bir başka hesap FETÖ ifadesinin nefret söylemi olduğu iddiasında bulundu.







