Gündem Darülaceze ziyaretle sevindi
İSTANBUL

Darülaceze ziyaretle sevindi

TBMM Yaşlılar ve Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Erol Kaya ve AK Parti Milletvekilleri İffet Polat, Hasan Turan ve Ahmet Hamdi Çamlı, Kurban Bayramı öncesi Darülaceze Huzurevi’ni ziyaret etti.

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Saliha Engin Yeni Şafak
Darülaceze ziyaretle sevindi
Erol Kaya ve milletvekilleri Darülaceze sakinleriyle bayramlaşarak şikayetlerini dinledi. Z

TBMM Yaşlılar ve Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Erol Kaya ve AK Parti Milletvekilleri İffet Polat, Hasan Turan ve Ahmet Hamdi Çamlı, Kurban Bayramı öncesi Darülaceze Huzurevi’ni ziyaret etti.

ŞİKAYETLER DİNLENDİ

Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci'nin ev sahipliğinde gerçekleşen ziyaretin ardından, Erol Kaya ve milletvekilleri Darülaceze sakinleriyle bayramlaşarak şikayetlerini dinledi. Ziyaret sırasında tespit edilen sorunlar, rapor halinde TBMM Yaşlılar ve Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu’na sunulacak.

Bayramlaşma sırasında Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci’nin bir huzurevi sakine ‘Bir şikayetiniz varsa söyleyin, kendisi milletvekili’ demesi üzerine huzurevi sakini, “Tabi çok şikayetçiyim, hiç bize iyi bakmıyor. Hep et yediriyor, hep et yediriyor” dedi.

FARK ATTI

Türkiye’deki huzurevlerinin pandemi döneminde farkını ortaya koyduğuna dikkat çeken Erol Kaya, “Salgın sürecinde dünyada yaşlıların kaldığı huzurevleri ve bakım merkezlerindeki ölüm oranı yüzde 30 ila 70 arasında Türkiye’de yüzde 4. Bu nedenle Darülacaze çalışanlarını tebrik ediyorum” dedi.

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