Gündem Davutoğlundan eleştirilere yanıt O zaman masadan çıkalım
POLİTİKA

Davutoğlu'ndan eleştirilere yanıt: O zaman masadan çıkalım

Cumhurbaşkanı adayının 6’lı masa liderlerinin sözlerini kabul etmemesi durumunda kriz çıkacağını ve yeniden seçimlere gidileceğini söyleyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu eleştirilere de sert çıktı. Davutoğlu, “Biz çıkalım masadan madem. Seçim mi kazanacaksınız?” dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Davutoğlundan eleştirilere yanıt: O zaman masadan çıkalım
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun “6’lı masadaki liderler, cumhurbaşkanı ile aynı yetkiye sahip olacak” üzerinden yeni bir tartışma başladı. İYİ Parti’nin sert bir dille eleştirdiği Davutoğlu, “Masadan çıkalım” resti çekti.

TELE1’de katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan Davutoğlu, partisinin oy oranı üzerinden yapılan eleştirilere sert tepki gösterdi. Davutoğlu, “Çokbilmişlere şunun oy oranı şu desin. Mesela madem biz masadan çıkalım o zaman. Saadet Partisi’nin de oy oranına bakılsın.Demokrat Parti de... Ayrılalım. Seçim mi kazanacaksınız? Türkiye’de yüzde 49.5 ile maalesef bu bozuk sistem değiştireceğiz. Yüzde 1.5’la da seçimi kaybedersin” dedi. Davutoğlu, Habertürk’te katıldığı televizyon programında “Bir cumhurbaşkanı seçtiniz, o cumhurbaşkanı ‘Ben kabul etmiyorum, sizin aldığınız oy oranı düşüktü. Ben bu kararı veriyorum’ derse ne yaparsınız?” sorusuna, “Böyle dediği anda bir kriz çıkar. Çok açık söyleyeyim, o cumhurbaşkanı Meclis desteğini kaybeder ve ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır” demişti.

6’lı Masa karmakarışık
GÜNDEM
6’lı Masa karmakarışık

Altılı masada 'yüzdelik parti' krizi: Kılıçdaroğlu eleştirileri görmezden geldi
GÜNDEM
Altılı masada 'yüzdelik parti' krizi: Kılıçdaroğlu eleştirileri görmezden geldi
Huzur Sokağının sonunu Bülent Oran yazdı

Huzur Sokağı'nın sonunu Bülent Oran yazdı

​Şule Yüksel'in romanından uyarlanan filminin hikayesi.
Sözleşmeliye kadro müjdesi

Sözleşmeliye kadro müjdesi

​458 bin 615 personeli kapsıyor.
Sıra vana ve sayaçta

Sıra vana ve sayaçta

Karadeniz'de son halka.
Rami kültür merkezi olacak

Rami kültür merkezi olacak

Türkiye'nin en büyük kütüphanesi açıldı.
İsveç'te NATO paniği

İsveç'te NATO paniği

​'Üyelik süreci baltalandı.'
6'lı Masa karmakarışık

6'lı Masa karmakarışık

​Eşitlik krizi büyüyor.
Garajından da gizli belge çıktı

Garajından da gizli belge çıktı

İçinde istihbarat bilgileri var.
Kınamakla kaçamazlar

Kınamakla kaçamazlar

Bakan Çavuşoğlu ​PKK'nın şımarıklığından İsveç hükümetini sorumlu tuttu
Çaçan uğurlandı

Çaçan uğurlandı

​Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Havalimanı metrosu 22 Ocak'ta açılıyor

Havalimanı metrosu 22 Ocak'ta açılıyor

Kağıthane'den 24 dakikada Göktürk'ten 12 dakikada ulaşılacak.
Galatasaray seriyi bozmadı

Galatasaray seriyi bozmadı

Sarı-kırmızılı ekip Hatayspor'u farklı yendi.
Maçtan önce yanına gitti

Maçtan önce yanına gitti

​Muslera'dan Volkan Demirel'e sıcak karşılama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.