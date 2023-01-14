Davutoğlu'ndan eleştirilere yanıt: O zaman masadan çıkalım

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun “6’lı masadaki liderler, cumhurbaşkanı ile aynı yetkiye sahip olacak” üzerinden yeni bir tartışma başladı. İYİ Parti’nin sert bir dille eleştirdiği Davutoğlu, “Masadan çıkalım” resti çekti.

TELE1’de katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan Davutoğlu, partisinin oy oranı üzerinden yapılan eleştirilere sert tepki gösterdi. Davutoğlu, “Çokbilmişlere şunun oy oranı şu desin. Mesela madem biz masadan çıkalım o zaman. Saadet Partisi’nin de oy oranına bakılsın.Demokrat Parti de... Ayrılalım. Seçim mi kazanacaksınız? Türkiye’de yüzde 49.5 ile maalesef bu bozuk sistem değiştireceğiz. Yüzde 1.5’la da seçimi kaybedersin” dedi. Davutoğlu, Habertürk’te katıldığı televizyon programında “Bir cumhurbaşkanı seçtiniz, o cumhurbaşkanı ‘Ben kabul etmiyorum, sizin aldığınız oy oranı düşüktü. Ben bu kararı veriyorum’ derse ne yaparsınız?” sorusuna, “Böyle dediği anda bir kriz çıkar. Çok açık söyleyeyim, o cumhurbaşkanı Meclis desteğini kaybeder ve ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır” demişti.

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GÜNDEM 6’lı Masa karmakarışık